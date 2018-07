Russia 2018 LIVE, Colombia-Inghilterra in diretta: le formazioni ufficiali

19.40 - Mancano 20 minuti al calcio d'inizio. Chi raggiungerà la Svezia ai quarti di finale?

19.30 - L'arrivo dei giocatori inglesi allo stadio

19.15 - Arriva anche la formazione inglese. Da sottolineare il rientro di Dele Alli nell'undici titolare: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling

19.10 - La formazione ufficiale della Colombia, assente la stella James: Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Barrios, C. Sanchez; Cuadrado, Quintero; Falcao

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Colombia-Inghilterra, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:00 alla Otkrytiye Arena di Mosca, verrà fischiato dall'arbitro americano Geiger.

Diretta Colombia-Inghilterra

Qui Colombia

La prima notizia da dare sui Cafeteros è sicuramente l'assenza di James Rodriguez. Il trascinatore della spedizione colombiana in Brasile sarà assente per la sfida di stasera, dunque l'idea di Pekerman è di schierare Quintero dietro Falcao con due velocisti come Cuadrado e Muriel a fiancheggiarlo così da garantire l'imprevedibilità persa dall'assenza del numero dieci.

I problemi per la selezione colombiana, tuttavia, riguardando la difesa. Yerri Mina è cresciuto in maniera esponenziale lungo le tre partite del girone, mentre Davinson Sanchez ha proposto prestazioni imbarazzanti a cominciare dall'esordio con il Giappone. Per contenere Kane serve che entrambi i centrali giochino la partita migliore della propria carriera.

Per quanto riguarda la mediana, Uribe e Carlos Sanchez saranno chiamati a contenere le folate offensive dei velocisti inglese con una prova di rara sostanza. Molto del match si giocherà a centrocampo e lì i colombiana non possono commettere errori.

La probabile formazione: (4-2-3-1) Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao.

Qui Inghilterra

"It's coming home". Gli inglesi ci credono come non mai e il tabellone gli arride. Aver perso con il Belgio potrebbe essere stato il più grande affare della storia per la nazionale di Southgate, tuttavia ora non va vanificato quanto fatto nel girone.

Harry Kane è pronto a trascinare i Leoni quantomeno alla finale del Mondiale. Attualmente è il giocatore più in forma della competizione e l'obiettivo di vincere la Scarpa d'Oro è ad un passo, vista l'eliminazione di Ronaldo resta solo Lukaku da battere.

L'Inghilterra, però, non è solo Kane. La difesa ha dimostrato di reggere in maniera ottimale e Southgate ha trovato in Maguire il fit perfetto per lo spot di difensore centrale sinistro. Il calciatore del Leicester City si è dimostrato capace di marcare ogni tipo di attaccante e di essere anche una minaccia sulle palle inattive.

Già, proprio le palle inattive sono un altro punto di forza degli inglesi. Southgate ha messo a punto degli schemi in grado di portare al gol molto facilmente. L'unica incognita, al momento, resta Dele Alli. Il fenomeno del Tottenham ha saltato le ultime partite del girone per un problema fisico, ma stasera dovrebbe essere in campo. Quale migliore palcoscenico per battere un colpo?

La probabile formazione: (3-4-3) Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling