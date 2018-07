Russia 2018 - L'Inghilterra batte la Colombia ai rigori e vola ai quarti

Google Plus

NOTE: SPARTAK STADIUM INCONTRO VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI RUSSIA 2018

ARBITRO: GEIGER AMMONITI: BARRIOS, ARIAS, SANCHEZ, FALCAO, BACCA, CUADRADO (C), HENDERSON, LINGARD (I)

INGHILTERRA: PICKFORD; MAGUIRE, STONES, WALKER (113' RASHFORD), YOUNG (102' ROSE), ALLI (81' DIER), HENDERSON, TRIPPIER, LINGARD, KANE, STERLING (88' VARDY). ALL. SOUTHGATE

COLOMBIA: OSPINA; ARIAS (116' ZAPATA), SANCHEZ, MINA, MOJICA, , LERMA (61' BACCA), SANCHEZ (79' URIBE), BARRIOS CUADRADO, QUINTERO (88' MURIEL), FALCAO. ALL. PEKERMAN

Nel match valido per l'ultimo ottavo di finale del Mondiale russo l'Inghilterra batte ai rigori la Colombia e vola ai quarti dove troverà la Svezia. Partita molto scorbutica con gli inglesi che passano in vantaggio grazie al rigore di Kane ma, nel finale, arriva il clamoroso pareggio colombiano con Mina. La sfida si protrae fino ai calci di rigore con Uribe e Bacca che falliscono dagli undici metri regalando successo e qualificazione all'Inghilterra.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per la Colombia con Cuadrado e Quintero a supporto di Falcao mentre l'Inghilterra risponde col 3-4-3 con Lingard, Kane e Sterling a comporre il tridente d'attacco.

Partita molto tattica sin dalle prime battute con l'Inghilterra che prova a gestire il match con il possesso ma la Colombia chiude ogni spazio. Al 16' la prima ed unica occasione pericolosa della prima frazione con Trippier che mette al centro per il colpo di testa di Kane, palla alta di pochissimo. Partita spigolosa e abbastanza noiosa con la compagine inglese che si affida anche ai calci piazzati ma il destro di Trippier si perde a lato di poco. Nel finale di tempo si fa vedere la Colombia con Quintero che calcia col mancino dal limite ma Pickford risponde presente.

La seconda frazione si apre col botto perché al 55' Carlos Sanchez stende Kane in area, l'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty. Dal dischetto si presenta lo stesso Kane che spiazza Ospina portando in vantaggio i suoi, 0-1. La Colombia accusa il colpo al 63' l'Inghilterra va ad un passo dal raddoppio con Alli che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce da ottima posizione ma manda a lato. L'incontro, col passare dei minuti, diventa sempre più angusto con i colombiani che collezionano cartellini gialli a ripetizione ma al minuto 82 sfiorano il pareggio con Bacca che recupera un pallone e serve Cuadrado il quale, da ottima posizione, calcia alto.

I Cafeteros ci provano fino alla fine con la forza della disperazione e al 93' pareggiano clamorosamente con Mina che, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di tutti ed insacca, 1-1. Il tutto è rimandato ai supplementari dove la Colombia gioca meglio e al 104' va anche vicina al vantaggio con un colpo di testa di Falcao che termina fuori di poco. La risposta dell'Inghilterra arriva al 113' con Rose che incrocia col mancino da ottima posizione ma al sfera esce di pochissimo. Il match si protrae fino ai calci di rigore con Uribe e Bacca che sbagliano e Dier realizza il penalty decisivo che regala i quarti di finale all'Inghilterra. Rimpianti enormi per i Cafeteros mentre la Nazionale inglese giocherà contro la Svezia.