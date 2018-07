Brasile-Belgio in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Brasile-Belgio, match valido per i quarti di finale della coppa del mondo 2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:00 - verrà fischiato dal serbo Milorad Mazic.

Diretta Brasile-Belgio

QUI BRASILE

La Seleçao è pronta ad andare avanti per raggiungere la finale e conquistare una coppa che manca dal 2002. Gli uomini di Tite hanno passato con facilità il girone come primi e poi, negli ottavi, hanno fatto fuori "el tricolor" vincendo per 2-0.

Bisogna restare concentrati e compatti contro una squadra come il Belgio che ha giocatori rapidi e veloci, capaci di far male appena trovano qualche spazio libero. I verdeoro hanno dimostrato che quando sono attenti nelle varie situazioni di gioco è veramente complicato metterli in difficoltà.

Brasile che vince, non si cambia. Ecco perché Tite riproporrà l'undici titolare sceso in campo contro il Messico, ad eccezione dello squalificato Casemiro. In porta dunque Alisson, davanti all'estremo il quartetto difensivo composto da Fagner, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luis (scalpita Marcelo). Centrocampo a due formato da Paulinho e Fernandinho, mentre il trio offensivo sulla trequarti sarà formato dai soliti Willian, Coutinho e Neymar a supporto di Gabriel Jesus.

Live Brasile-Belgio

QUI BELGIO

Gli uomini di Martinez non vogliono sicuramente fermarsi qui e cercheranno in tutti i modi di strappare il pass per le semifinali. Tutto facile per i belgi nelle tre partite del girone che hanno dominato passando come primi e riuscendo a battere l'Inghilterra nell'ultima gara.

Ottavi contro il Giappone vinti "last minute" grazie ad un gol di Chadli che ha ipotecato una fantastica rimonta ai danni dei nipponici. I diavoli rossi, sotto di due gol, con grande forza d'animo hanno ribaltato la situazione. Nulla da togliere al Giappone, ma se il Brasile ti sta sopra di due non è per nulla facile recuperare la gara. Bisognerà essere attenti e intelligenti su ogni situazione di gioco, cercando di sfruttare la classe individuale di alcuni talenti come Hazard o Mertens.

Potremmo usare la stessa frase, citata sopra riguardo il Brasile: Belgio che vince, non si cambia. Il modulo utilizzato da Martinez sarà il solito 3-4-3 con Courtois tra i pali, terzetto difensivo formato da Alderweireld, Kompany e Vertonghen. In mezzo al campo giocheranno Witsel e De Bruyne, mentre Meunier e Carrasco si occuperanno delle fasce. Solito tridente offensivo formato da Mertens, Lukaku e Hazard.

Statistiche e curiosità

Sarà il quinto confronto diretto tra Brasile e Belgio, il secondo in una coppa del mondo. Le statistiche vedono favorita la Seleçao con tre vittorie ad una. Ai diavoli rossi le sudamericane non piacciono per niente visto che negli ultimi tre mondiali sono usciti a causa loro. Tuttavia, anche i verdeoro hanno un "mal d'europa", negli ultimi tre mondiali sono stati buttati fuori dal vecchio continente: Francia nel 2006, Olanda nel 2010 e Germania nel 2014.