Uruguay-Francia in diretta, Russia 2018 LIVE (16.00)

Benvenuti a tutti, buongiorno! Eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento, qui su VAVEL Italia, con le dirette scritte in tempo reale del Mondiale di Russia 2018. Io sono Stefano Fontana ed avrò l'onore e l'onere di accompagnarvi prima, durante e dopo Uruguay-Francia, primo quarto di finale. Kick-off previsto per le 16:00 al Nizhny Novgorod Stadium.

Il momento delle due squadre

Uruguay che sicuramente arriva al suo quarto di finale sull'onda dell'entusiasmo, seppur con una macchia di preoccupazione: i sudamericani hanno eliminato il Portogallo campione d'Europa in carica con un brillante 2-1 segnato dal doppio timbro di Edinson Cavani, momentaneamente pareggiato da Pepe. La Celeste è l'ultima compagine rimasta a rappresentare il continente americano insieme al Brasile in questa fase della competizione.

Tra i tanti volti caratteristici della spedizione (della quale fanno parte anche gli "italiani" Torreira, Vecino, Bentancur e Laxalt) sicuramente a prendersi la scena è Oscar Tabarez. Sulla panchina della sua nazionale dal 2006 dopo l'esperienza di Italia '90, il maestro uruguagio è al quarto mondiale da allenatore, e non si è fatto fermare neanche dalla malattia neurodegenerativa della quale è rimasto vittima, che gli causa una progressiva perdita di sensibilità degli arti. Il suo apporto ai suoi ragazzi è costante e sta commovendo tutto il mondo.

L'Uruguay ha chiuso con un percorso perfetto il girone di Russia 2018, conquistando il primo posto a punteggio pieno e senza reti subite davanti ai padroni di casa russi oltre che all'Arabia Saudita ed all'Egitto, una delle grandi delusioni di questa rassegna. Cinque i gol segnati per la Celeste, che si è imposta per 3-0 nello scontro diretto per la vetta contro la Russia.

Situazione simile anche per la Francia: la rosa di Deschamps è costruita attorno ad un nucleo giovane e ricco di entusiasmo, che sembra poter centrare il primo grande, grandissimo risultato della sua storia proprio a Russia 2018, dopo l'enorme delusione dell'Europeo di casa svanito al secondo tempo supplementare della finale.

Anche per i Bleus il girone ha mandato buoni segnali: nessuna partita semplice, come d'altronde non ce ne sono praticamente state per nessuno nella competizione, ma i galletti hanno comunque chiuso al primo posto nel girone, battendo 2-1 l'Australia per l'autogol di Behic e 1-0 l'ottimo Perù, condannato da Mbappé. Lo 0-0 "di cortesia" contro la Danimarca, invece, è servito a qualificare entrambe le compagini agli ottavi.

Ottavi a dir poco pirotecnici per i francesi: contro l'Argentina di Leo Messi è letteralmente successo di tutto, dal vantaggio iniziale di Griezmann, su rigore conquistato da Mbappé, alla rimonta firmata dalla magia di Di Maria e da un tocco di fortuna sotto porta di Mercado. Magia chiama magia, lo splendido collo-esterno di Pavard ha rimesso in partita i transalpini, che poi sono saliti sulle spalle di Kylian Mbappé: i 19 anni all'anagrafe si fanno sentire poco, il talentino del PSG firma una doppietta in tre minuti e manda i suoi in paradiso. A nulla serve il gol della speranza di Aguero nel finale, finisce 4-3 e la Francia è ai quarti.

Le ultime dal campo

Un unico, grande dubbio tiene col fiato sospeso Oscar Tabarez e tutto l'Uruguay: come sta Edinson Cavani. Il Matador, uscito malconcio dalla partita contro il Portogallo per un problema muscolare al polpaccio, ha lavorato a parte in questi giorni, ma le notizie sulle sue condizioni rimangono top secret.

Qualora l'ex-Palermo e Napoli dovesse dare forfait, almeno dal primo minuto, Christian Stuani è pronto ad affiancare Suarez in cima al classico 4-4-2 del maestro Tabarez, con Lucas Torreira e Vecino a formare la diga, mentre gli esterni saranno Nandez e Bentancur. Dietro, Caceres e Laxalt accompagnano Gimenez e Godin davanti a Fernando Muslera.

Anche la Francia dovrà fare i conti con un assenza pesante, questa però certa: Blaise Matuidi non ci sarà per squalifica, dati i due gialli rimediati sin qui nella competizione. Il naturale sostituto dello juventino, per ruolo e caratteristiche, è ovviamente Corentin Tolisso, che andrà a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco.

Per il resto, confermato lo schieramento che ha portato più dividendi a Didier Deschamps in questo mondiale: out Dembelé, ci sono Griezmann e Mbappé a supporto di una punta di ruolo come Olivier Giroud, mentre dietro verrà di nuovo alzata la diga formata da Kanté e Pogba. Pavard e Lucas Hernandez sono i terzini, mentre Umtiti e Varane agiranno davanti a Lloris.

Le probabili formazioni

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur; Cavani, Suarez. All.. Tabarez

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann, Giroud, Mbappé. All. Deschamps