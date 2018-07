Svezia - Inghilterra in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (0-0): Si parte!

7' - Alli recupera un pallone in posizione pericolosa e cerca l'imbucata per Kane in area, ma il piattone è troppo aperto e Olsen arriva prima del centravanti avversario su questo suggerimento.

6' - Fermato Sterling sulla trequarti, punizione (nonostante si potesse utilizzare la norma del vantaggio). Successivamente però il cambio di gioco di Walker alla ricerca di Young è fuori misura.

5' - Krafth va lungo con il fallo laterale, ma ancora una volta la retroguardia avversaria fa sua la sfera.

4' - Per ora solo tracce orizzontali da parte degli inglesi, non proprio rapidissimi nello sviluppo.

3' - Troppo lungo il filtrante alla ricerca di Claesson da parte di Berg, Pickford può rinviare.

2' - E si comincia col copione che aspettavamo alla vigilia: Stones inizia una ragnatela dei passaggi dei suoi, praticamente i giocatori sono tutti nella stessa metà campo ora.

1' - Schema con lancio lungo dalla difesa, ma la palla diventa preda di Walker e co., che controbattono bene ed addomesticano il possesso.

16.00 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Svezia.

15.53 - Giocatori in campo!

15.50 - Manca poco: le squadre hanno completato il riscaldamento ed ora sono nel tunnel.

15.30 - Qui un'immagine dallo spogliatoio inglese.

Twitter Inghilterra

Inghilterra

Svezia

Vi forniamo ora la disposizione dei due undici in campo, grazie all'account twitter dedicato al mondiale, "Fifa World Cup".

Inghilterra sul terreno di gioco, è un'occasione storica per la selezione dei Tre Leoni.

Nella Svezia, la qualità di Forsberg, a segno nel match di ottavi, e due punte per cogliere eventuali aperture. Solito schieramento compatto, difficile colpire gli scandinavi.

Solo conferme nell'Inghilterra, Southgate riparte dalla difesa a tre, con Trippier e Walker a presidiare le corsie. Kane è il terminale, Lingard e Sterling a supporto del 9.

Da qualche minuto sono note le formazioni ufficiali delle due squadre:

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Svezia-Inghilterra, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 16:00 alla Samara Arena e verrà fischiato dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers.

Diretta Svezia-Inghilterra

QUI SVEZIA

Abbiamo conosciuto sin dalla fine del 2017, a nostre spese, il valore della selezione svedese. Selezione che si è confermata anche durante questa spedizione, venendo sconfitta una sola volta, contro i campioni in carica della Germania e soltanto nei tempi di recupero, grazie ad un incredibile gol di Kroos.

Negli ottavi di finale, i Blagult hanno battuto la Svizzera per 1-0. È bastato creare un paio di occasioni poco prima di trovare il gol di Forsberg, a dire il vero un po' fortunoso. Il valore della vittoria è stato però dato da un blocco difensivo formidabile, in grado di non concedere nemmeno un'occasione da gol.

Gli scandinavi sono adesso chiamati a ripetersi contro una squadra un po' superiore. Dovranno farlo anche insieme al ritrovato Larsson, che ha scontato un turno di squalifica; dovrà passare però attraverso la stessa pena oggi Lustig. Al suo posto dovrebbe esserci un giocatore della nostra Serie A...

Jan Andersson dovrebbe infatti inserire Krafth sulla stessa linea di Granqvist, Lindelof ed Augustinsson, davanti al portiere Olsen. Nel 4-4-2, la linea mediana dovrebbe essere formata invece da Claesson, Larsson, Ekdal e Forsberg. In avanti dovrebbe essere confermata la solita coppia Toivonen-Berg.

Live Svezia-Inghilterra

QUI INGHILTERRA

Gli inglesi sono arrivati fra un po' di scetticismo generale in terra russa, ma si sono rivelati squadra molto valida sotto l'aspetto tecnico-tattico. Anche loro hanno subito un solo KO durante il proprio percorso finora, in favore del Belgio, ma c'è da dire che in quell'occasione erano state schierate essenzialmente riserve.

Qualche difficoltà "vera" l'ha incontrata nel primo turno ad eliminazione diretta, piuttosto, la selezione dei Leoni. Sono serviti i rigori per decretare chi dovesse essere infatti a passare fra loro e la Colombia, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Tanto per cambiare, la rete dei britannici l'ha siglata Kane...

Harry Kane è in generale uno dei giocatori più attesi dell'intero torneo. Selezionato come capitano qualche mese fa, il centravanti del Tottenham viene da alcune strepitose stagioni in Premier League ed è ad un punto potenzialmente fondamentale della sua carriera per affermarsi a livello internazionale.

Gareth Southgate non potrà quindi fare a meno dell'Uragano al centro dell'attacco del proprio 3-4-3 fluido, con Sterling (o Rashford) e Lingard ai lati. Andando a ritroso troviamo larghi Trippier e Young con la coppia Henderson-Alli in mediana. Il trio difensivo è composto invece da Walker, Stones e Maguire, con Pickford titolare fra i pali.

Diretta live Svezia-Inghilterra

CURIOSITÀ

L'ultima volta che c'è stato questo confronto in ambito internazionale era il 14 novembre del 2012: in quell'occasione s'imposero i gialloblù per 4-2. L'highlight più evidente della partita fu certamente un gol in rovesciata di Zlatan Ibrahimovic, all'epoca fra i migliori giocatori della Ligue 1 e del mondo. Lo potete rivedere qui sopra...