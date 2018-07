Russia - Croazia in diretta, LIVE Russia 2018 (20:00)

Si gioca al Fisht Olympic Stadium, Sochi. Calcio d'inizio ore 20:00.

Croazia con il 4-1-4-1. Subasic tra i pali, Vida e Lovren a sua protezione, con Strinic e Vrsaljko sulle fasce. Brozovic mediano, Rakitic e Modric a gestire palloni; Perisic e Rebic direttori delle fasce. Unica punta Mandzukic.

Dalic pre-match: "Una grande opportunità per entrambe le squadre. Se batti la Spagna, meriti di stare tra le prime otto. Non sarà facile giocare davanti ad un tale pubblico, ma i nostri giocatori sono abituati."

CROAZIA: Passato lo spavento del match contro la Danimarca - deciso solo ai rigori - i biancorossi devono ripartire, e far valere l'immenso talento a disposizione. Davanti la Russia padrona di casa, ghiotta occasione per raggiungere le semifinali.

Fonte: Hrvatski nogometni savez/ Facebook.

Russia con il 4-2-3-1: Akinfeev in porta, difesa composta da - destra verso sinistra - Fernandes, Ignashevich, Kutepov, e Kudryashov. Gazinskiy e Zobnin frangiflutti di centrocampo, Golovin dietro Dzyuba con Samedov e Cheryshev ali.

Cherchesov in conferenza stampa: "Cerco di non guardare la TV e vedere giornali, siamo concentrati su di noi. La partita contro la Spagna è stato un qualcosa di incredibile per tutto il movimento russo, ma dobbiamo dimenticare. Il torneo è nel vivo, in una partita ad eliminazione diretta non c'è spazio per gli errori."

RUSSIA: La compagine di casa non vuole fermarsi, troppo bello sognare un qualcosa di proibito ed irraggiungibile, almeno fino a poco tempo fa. Solidità e qualche guizzo in avanti,così è stata imbrigliata la Spagna, poi sconfitta ai rigori. Ora la Croazia, nulla è impossibile.

Sono 3 i precedenti totali tra Russia e Croazia, nessuno ai mondiali. Due, terminati senza marcature, sono relativi alle qualificazioni ad Euro 2008. L'altro è un 3-1 inflitto dai biancorossi agli avversari in amichevole.

Arbitra Sandro Ricci (BRA) coadiuvato da De Carvalho (BRA) e Van Gasse (BRA). Quarto uomo il signor Sikazwe (ZAM) , assistente di riserva Dos Santos (ANG). VAR (Video Assistant Referee) Irrati (ITA), AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Sampaio (BRA), AVAR 2 Diaz (ESP), AVAR 3 Valeri (ITA).