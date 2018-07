Belgio, Martinez in conferenza stampa: "Abbiamo un occasione unica da sfruttare"

Domani sera il Belgio affronterà la Francia nella prima semifinale di questo mondiale Russia 2018. Roberto Martinez ha presentato la sfida contro i Blues. Andiamo a sentire le proprie parole!

Il Belgio si è qualificato a questa semifinale battendo il Brasile nei quarti di finale: "Vogliamo rendere orgoglioso il calcio belga. Abbiamo un’opportunità unica e vogliamo sfruttarla. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato duramente per diventare i più bravi a livello internazionale e tutti i giocatori coinvolti hanno contribuito per arrivare fin qui".

Il tecnico spagnolo potrebbe diventare il primo ct 'straniero' a vincere la Coppa del mondo: "È ancora più speciale essere in semifinale contro la Francia. Siamo molto entusiasti del premio che questa partita ci può offrire. Essere nelle semifinali della Coppa del Mondo è un momento unico in una carriera. Sappiamo che dovremmo essere concentrati per 90 minuti contro la Francia, perché hanno individualità che possono cambiare il gioco qualsiasi momenti. Ma i giocatori ne sono consapevoli" ed ha voluto ringraziare anche il suo predecessore Marc Wilmots: “Wilmots è stato essenziale nell’aver plasmato questo gruppo di giocatori. "In un campionato se perdi puoi recuperare terreno, qui è diverso, questo è un torneo e, se perdiamo, siamo fuori"

Anche Kevin De Bruyne, era presente in conferenza stampa ed ha aggiunto: "In un campionato se perdi puoi recuperare terreno. Qui è diverso. Se perdiamo, siamo fuori. La pressione si sente, ma alla fine cerco di dare il meglio di me stesso. Bisogna anche avere fortuna. Alla fine, tutto dipende dal tuo desiderio, dal tuo talento e dal duro lavoro che hai svolto, questo fa la differenza. Io, per quanto mi riguarda, voglio diventare campione del mondo e siamo qui per arrivare il più lontano possibile".

