Francia - Belgio, LIVE Mondiali 2018

Vavel Italia vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Francia-Belgio. In palio, l'accesso alla Finale del Campionato del Mondo 2018.

La garà comincerà alle 20 ore italiane (le 21 locali), e si disputerà a nella Zenith Arena di San Pietroburgo. L'impianto di gioco, con una capienza di 56mila posti, è stato progettato dall'architetto giapponese Kisho Kurokawa, ha sostituito il vecchio Petrovskij e per realizzarlo è stato investito oltre un miliardo di dollari.

Sono 73 i precedenti tra Francia e Belgio. Il bilancio è dalla parte dei belgi, che si sono imposti in 30 occasioni, contro le 24 dei più blasonati avversari. L'ultima sfida risale al 2015, un'amichevole disputata a Parigi che vide gli ospiti imporsi per 4-3 con doppietta di Fellaini e reti di Nainggolan e Hazard da una parte, Valbuena, Fekir e Payet (questi ultimi sull'1-4) dall'altra. In quell'occasione, Deschamps schierava 4 undicesimi della formazione odierna (Lloris, Varane, Giroud e Griezmann), mentre Wilmots, allora guida del Belgio, mandava in campo Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Fellaini e Hazard. Il precedente più prestigioso risale però al 1986: la Francia del giovanissimo Papin e di Tigana (Platini non scese in campo) battè per 4-2 il Belgio di Pfaff e Scifo nella Finale per il Terzo Posto della Coppa del Mondo disputata in Messico.

Il cammino delle due formazioni

Inserita nel girone C, la Francia ha fatto il suo esordio battendo per 2-1 l'Australia. I Galletti hanno poi vinto per 1-0 contro il Perù e chiuso il girone con un pareggio a reti inviolate contro la Danimarca. Negli ottavi, il pirotecnico 4-3 contro l'Argentina, seguito dal più tranquillo 2-0 contro l'Uruguay nei quarti. Il Belgio invece ha chiuso al primo posto il girone G. Dopo il facile 3-0 contro Panama, è arrivato il largo successo per 5-2 contro la Tunisia e, infine, l'1-0 contro l'Inghilterra. Negli ottavi, l'incredibile rimonta (3-2) contro il Giappone, e nei quarti il 2-1 contro il Brasile.

Le probabili formazioni

Un solo dubbio per Deschamps: Matuidi (che rientra dalla squalifica) o Tolisso, che lo ha ben sostituito contro l'Uruguay?

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Martinez deve invece sostituire Meunier, che salterà la gara per squalifica: Carrasco o Dendoncker? Per il resto, gli altri 10 dovrebbero essere gli stessi che hanno battuto il Brasile.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; de Bruyne, E. Hazard; Lukaku.