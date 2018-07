Brasile, Tite verrà confermato CT

Dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali 2018 per via del Belgio, si erano sparse delle voci di un possibile esonero del CT Tite, ma sembra che queste voci verranno presto spente.

Infatti, secondo la stampa brasiliana, la Federazione locale sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto, addirittura con un quadriennale, all'ex allenatore del Corinthians che gli permetterebbe dunque di continuare il suo cammino sulla panchina verdeoro fino al mondiale in Qatar nel 2022. Questo rinnovo sarebbe ben accetto anche da gran parte del gruppo di calciatori facenti parte della Seleçao, che si sono immediatamente schierati dalla parte del CT, chiedendone la riconferma a gran voce. D'altronde parliamo di una figura quasi di culto per i sudamericani, allenatore che in carriera si è tolto diverse soddisfazioni in patria.

L'allenatore brasiliano era arrivato all'appuntamento mondiale dopo aver dominato il girone di qualificazione CONMEBOL, imbattuto con 10 vittorie e 2 pareggi, ed anche il cammino nella competizione era continuato da imbattuto fino alla caduta clamorosa contro un ottimo Belgio. Probabilmente anche queste strepitose statistiche risulteranno fondamentali per la riconferma che sarebbe ben voluta da tutte le parti in causa. Non ci resta che attendere sviluppi riguardo questa situazione ed eventuali aggiornamenti vi verranno comunicati con la prontezza che ci contraddistingue: la situazione verrà risolta comunque in un tempo relativamente breve.