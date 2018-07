Terminata Croazia-Inghilterra, LIVE Mondiali Russia 2018 (2-1): Sarà Croazia-Francia in finale!

22.43 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto finale: Croazia batte Inghilterra grazie alle reti di Perisic e Mandzukic e vola in finale!

22.41 - Finisce ai tempi supplementari la seconda semifinale di questa coppa del mondo e ad andare in finale è la Croazia. Una prova di forza immensa da parte degli uomini di Dalic che ci hanno creduto ed hanno ribaltato il risultato prima con Perisic e poi con Mandzukic. C'è tanta tristezza e rammarico per un'Inghilterra che sembrava poter tenere in mano la partita ma che alla fine è uscita tra le lacrime.

22.37 - Termina il match. Risultato finale di 2-1.

125' Parte Rashford, respinge Pivaric.

124' Fallo di braccio da parte di Badelj. Ultima occasione per l'Inghilterra.

123' Cross di Pivaric troppo su Pickford che blocca.

122' Lancio lungo di Alli a cercare Kane, blocca in volo Subasic che la tiene tra le braccia.

121' Scintille tra Rakitic ed Alli.

120'+4'

120' Occasione sprecata da parte di Kramaric che sulla sinistra calcia invece di darla ad un isolato Perisic, infuriato con il proprio compagno.

118' Cambio per la Croazia: esce uno stanchissimo Modric, entra Badelj.

116' Problemi anche per Trippier che non ce la fa. Inghilterra in 10.

115' Non ce la fa Mandzukic che è costretto ad uscire, al suo posto Corluka.

113' Resta a terra con i crampi Mandzukic che sembra non averne più.

112' Ultimo cambio per l'Inghilterra: esce Walker, entra Vardy.

111' Spinta di Perisic su Walker.

109' GOOOOOOOL DELLA CROAZIA CHE PASSA AVANTI, SEGNA MANDUZKIC: palla a campanile nell'area inglese, la spizza Perisic che trova dietro alle spalle di Maguire Mandzukic che col sinistro batte Pickford. 2-1!

108' Corner per la Croazia dalla sinistra con Rakitic che trova con un pallone rasoterra l'inserimento di Brozovic che col mancino spara alto.

107' Giro palla della Croazia che non vuole rischiare.

22.18 - Si riparte! Sfera mossa dalla Croazia.

22.15 - Finisce il primo tempo supplementare. Ancora 1-1.

106'+1' Parata mostruosa di Pickford che col piede nega un gol fatto a Mandzukic su cross perfetto di Perisic.

105'+1' Strepitoso Perisic che dal limite appoggia per la corsa di Kramaric che calcia ma la retroguardia dei Whites respinge.

105'+2'

104' Intervento irregolare di Kane che trattiene Rakitic.

103' Cross di Rose per Rashford, allontana Lovren.

102'Parte Modric che l'appoggia a Brozovic, il numero 11 mette in mezzo ma trova il corpo di Rose.

101' Fallo sulla destra di Rashford su Vrsalijko. Punizione laterale per la Croazia.

100' Battuta troppo profonda di Pivaric per qualcuno lì davanti, blocca Pickford.

99' SALVA SULLA LINEA VRSALIJKO SUL GRANDE COLPO DI TESTA DI STONES CHE ERA TUTTO SOLO IN AREA!

98' Calcio d'angolo per l'Inghilterra dopo una buona conclusione di Dier.

97' Altro cambio per gli inglesi: esce Henderson, entra Dier.

96' Ammonito Rebic dopo l'intervento in ritardo su Rose.

95' Non ce la fa a continuare il numero 3 croato, al suo posto entra Pivaric.

93' Resta a terra Strinic che sembra aver dei problemi all'aduttore destro.

92' Lancio a tagliare tutto il campo di Waker a cercare Rose, chiude Rebic.

91' Possesso inglese che tenta di rifiatare e di riprendere le forze.

21.56 - Si parte col primo tempo supplementare! Pallone mosso dall'Inghilterra.

21.56 - Cambio per l'Inghilterra: esce Young, entra Rose.

21.54 - Non bastano i 90' regolamentari per decidere la seconda finalista di questa coppa del mondo. La Croazia si sveglia, risorge Perisic che la pareggia e per questione di centimetri non sigla una doppietta che avrebbe portato i focosi in finale. Inghilterra decisamente sottotono, ma che è riuscita a resistere agli attacchi croati. Breve pausa, a tra poco!

21.50 - Termina anche il secondo tempo. Si va ai supplementari su risultato di 1-1.

92' Parte Trippier che trova Kane, il numero 9 non riesce ad avere un buon impatto con la fronte.

91' Fallo di Rakitic su Rashford sui 16 metri.

90'+3'

90' Tiro sbilenco di Lovren dalla lunga distanza.

89' Giro palla croato.

87' Ottima palla di Kane per Lingard in area, il numero 7 non riesce a controllare il pallone.

86' Buona incursione di Strinic che riesce ad infilarsi nella retroguardia, poi gioca un brutto pallone per Perisic.

85' Lancio verticale di Brozovic a cercare Mandzukic, chiude di testa Maguire.

83' Ottima girata di Mandzukic dopo una buona palla di Modric, la tiene Pickford.

82' Cross radente di Perisic per Rebic, interviene Pickford.

81' Tentativo di sponda sbagliato di Young.

79' Sbaglia tutto Perisic che voleva dare palla a Rebic dalla parte opposta.

78' Non trova l'angolo per poco Lingard dopo aver calciato con l'interno del piede destro ad uscire.

77' Grande palla a tagliare di Rakitic per Rebic, anticipato dall'uscita di Pickford.

76' Rebic mette un pallone mezzo dalla destra per Perisic, bloccato in scivolata da Maguire.

75' Possesso inglese con la Croazia chiusa dietro ad aspettare una ripartenza.

74' Tentativo di Brozovic che dalla distanza calcia in malo modo e spedisce il pallone alto.

72' SI SALVA L'INGHILTERRA GRAZIE AL LEGNO: pendente perfetto di Perisic che col sinistro incrocia sul secondo palo ma è proprio il palo a negargli la gioia della doppietta.

71' Sventagliata troppo lunga di Kane a cercare Trippier sul secondo palo.

68' GOOOOOOOOL DELLA CROAZIA, PERISIC FA 1-1: cambio di gioco di Brozovic per Vrasljiko che mette un traversone tagliato, ci arriva Perisic con l'esterno ad anticipare tutti e buca Pickford. 1-1!

68' Palla sull'esterno della rete di Kane dopo la grande palla a scavalcare di Trippier.

66' Problemi per Walker che resta a terra dolorante dopo aver preso una pallonata sui genitali da parte di Perisic.

64' Bella palla in verticale di Henderson per Sterling che salta Vida poi si lascia cadere a terra, ma Cakir non abbocca.

62' Triangolo aperto ed impreciso tra Vrsaljiko e Perisic con il numero 2 che non riesce a raggiungere la sfera.

60' Cross morbido di Perisc col mancino per Mandzukic, respinge Maguire, poi al limite dell'area si coordina Rakitic col sinistro ma spara alto.

59' Va verticalmente Rebic in mezzo per Mandzukic, colpisce malamente Walker che la devia in angolo.

58' Tocco dentro di Rebic per Strinic che mette un cross basso e teso ma respinge Walker.

56' Bella manovra dell'Inghilterra con Sterling che appoggia al volo per Lingard, il numero 7 calcia di prima intenzione ma trova la deviazione croata.

54' Legge benissimo in diagonale Walker dopo l'errore a metà campo di Stones. Ammonito poi il numero 2 inglese che si tiene la palla, perdendo tempo.

53' Pallone troppo lungo di Rebic a cercare Perisic sul secondo palo. Applausi dell'esterno nerazzurro.

52' Esce in serpentina Maguire che anticipa tutti, cerca Kane che era in posizione di off-side.

51' Possesso della Croazia che non riesce ad alzare il proprio baricentro a causa di un buon pressing degli inglesi.

49' Palla sbagliata di Strinic per Rebic, infuriato con il compagno.

48' Fallo di Rebic su Walker, gomito alto per il numero 18 croato che viene ammonito.

47' Cross di Vrsalijko, non chiude Maguire ma c'è l'intervento di Stones.

46' Cerca il numero Rebic che viene bloccato in area da Walker.

21.02 - Si riparte! Pallone mosso dalla Croazia.

21.01 - Squadre nuovamente in campo!

20.50 - Primi 45'di grande spettacolo, ricchi di emozioni e di occasioni. Un'Inghilterra avanti grazie ad un grande gol da calcio piazzato di Trippier e che sta dimostrando, ancora una volta, di essere davvero compatta e solida. Croazia che si è svegliata negli ultimi 15' ma necessita delle giocate di Modric e Rakitic, non particolarmente presenti in questa prima frazione di gara. Ora una piccola pausa, a tra poco!

20.46 - Finisce il primo tempo. Risultato parziale di 1-0.

45'+1'

45' Rischia l'Inghilterra con Maguire che da una palla a metà strada tra Stones e Walker, arriva Rakitic che viene fermato dalla retroguardia inglese.

44' Prova lo spunto sulla sinistra Alli, chiude Lovren.

43' Prova il destro dalla distanza Vrsalijko che avrebbe potuto giocare il pallone con i centrocampisti. Tiro che finisce in tribuna.

42' Pallone troppo lungo di Henderson per Lingard che aveva sfruttato il movimento alle spalle di Strinic.

41' Intervento in ritardo di Rebic su Young.

40' Fischi dei tifosi russi per Vida, dopo l'esultanza contro gli orsi nei quarti di finale.

38' Cross profondo sulla destra del solito Trippier, nessuno può arrivarci.

37' Lancia in verticale sulla destra Henderson per Sterling, chiude in scivolata Vida.

35' Colpisce malissimo Lingard al limite dell'area dopo una grande azione di Harry Kane. Aveva cercato il tiro di precisione il numero 7 inglese.

34' Pallone insidioso di Perisic che cerca Mandzukic in mezzo, palla che arriva a Rebic, ma Young chiude tutto in angolo con una buona diagonale.

33' Carica di Rebic su Picford, dopo il taglio in mezzo all'area fatto su lancio di Modric.

32' Tiro a giro di Rebic col mancino, blocca Pickford.

30' Incredibile carambola in mezzo all'area croata con Kane: il numero 9 viene imbucato da Lingard, tenta la conclusione a giro ma Subasic respinge, poi palla che rimane lì, Kane a porta vuota trova la gamba di Subasic che la devia sul palo.

28' Fallo di Alli che tocca con un braccio a centrocampo.

27' Parte Young dalla sinistra, la mette al centro ma Subasic respinge con il pugno.

26' Altro fallo di Lovren che sta facendo fatica con la velocità di Sterling.

25' Cross di Rebic troppo su Picfkord che non ha problemi a bloccare la sfera.

24' Percussione sulla destra di Sterling che cerca l'azione personale ma viene fermato all'ultimo da Vida.

23' Ingenuità di Strinic che, su rinvio di Subasic, sbaglia l'appoggio regalando palla a Sterling, il numero 7 imbuca Kane che è in posizione di off-side.

22' Ripartenza inglese con Kane che viene scaraventato a terra da Lovren. Infuriato il numero 6 croato.

21'Possesso della Croazia che sembra aver preso coraggio.

19' Prova Perisic dalla distanza col destro, pallone che finisce sul fondo con Pickford che era sulla traiettoria.

18' Pallone sbagliato di Rakitic che cercava dall'altra parte del campo Vrsalijko che comunque applaude.

17' Palla dentro di Henderson per Sterling, troppo profondo il lancio con la parata facile di Subasic.

16' Intervento falloso di Vrsalijko su Kane.

14' Ancora calcio d'angolo per i tre leoni con Trippier, stacca ancora una volta Maguire che non riesce a trovare lo specchio di porta.

13' Parte Young dalla sinistra, schiaccia Maguire, ma Sterling aveva commesso fallo su Mandzukic.

12' Calcio d'angolo per gli inglesi, dopo un tocco di Brozovic.

11' Tocco verticale di Alli a cercare Lingard, butta fuori Lovren.

10' Possesso dell'Inghilterra che amministra tranquillamente la partita.

9' Primo corner per la Croazia dalla destra con Modric che mette in mezzo ma Maguire respinge fuori.

8' Cross di Perisic in mezzo per Mandzukic, anticipa e chiude Walker.

7' Bella palla in verticale di Henderson per Sterling, blocca Subasic.

5' GOOOOOOOOOL, LA SBLOCCA TRIPPIER DA CALCIO PIAZZATO: il numero 12 tira con forza e precisione, Subasic non vede la palla partire e viene battuto. 1-0!

4' Fallo al limite dell'area di Modric su Alli. Ottima posizione per tirare direttamente.

3' Giro palla inglese con la Croazia che pressa alta.

1' Primo fallo della gara di Henderson su Rakitic.

20.00 - Si comincia! Primo pallone mosso dall'Inghilterra.

19.56 - Adesso l'inno inglese: God save the Queen!

19.55 - La Lijepa nasa, ecco l'inno della Croazia!

19.54 - Squadre in campo!

19.50 - Squadre rientrate negli spogliatoi. A breve incomincerà Croazia-Inghilterra, mi raccomando non mancate!

19.40 - Riscaldamento iniziato ormai da un po' di tempo. C'è grande aria di attesa al Luzhniki Stadium.

19.30 - Entrambe le squadre confermate in toto per questa seconda semifinale. I due commissari tecnici non vogliono rischiare nulla.

19.20 - La risposta dell'Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane. All. Southgate

Here's the full teamsheet for tonight's #WorldCup semi-final, including the Croatia line-up: https://t.co/Imr72tdGMw — England (@England) July 11, 2018

19.10 - La formazione ufficiale della Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. All. Dalic

19.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Croazia-Inghilterra, match valido per la seconda semifinale della coppa del mondo 2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:00 - verrà fischiato dal turco Cuneyt Cakir.

Diretta Croazia-Inghilterra

QUI CROAZIA

La squadra di Dalic ha compiuto un cammino straordinario fino ad ora, vincendo, anche se non con tanta facilità, sia con Danimarca che con i padroni di casa della Russia. I croati hanno sorpreso le aspettative di tanti ed hanno dimostrato una chiara idea di gioco, basata su un calcio veloce e fluido.

I croati se la dovranno vedere in questa seconda semifinale contro l'Inghilterra di Southgate, un avversario che si è mostrato davvero difficile da battere, grazie ad un ottimo lavoro collettivo. Ecco perché i focosi dovranno esprimere il loro miglior calcio, cercando di restar concentrati in ogni situazione di gioco, mantenendo la lucidità e senza mai perdere la testa.

Per quanto riguarda l'undici titolare, il C.T croato dovrebbe riconfermare in toto l'undici visto contro la Russia, unico punto interrogativo è la condizione di Vrsalijko che dovrebbe comunque recuperare. Dunque Subasic tra i pali, sugli out di destra e sinistra Vrsalijko e Strinic con Vida e Lovren al centro. In mezzo al campo la solita mediana composta da Modric e Rakitic, mentre sulla trequarti agiranno Rebic, Brozovic e Perisic. Unica punta Mandzukic.

Live Croazia-Inghilterra

QUI INGHILTERRA

Gli inglesi arrivano per la terza volta a questo punto del Mondiale e non vogliono sicuramente fermarsi. Girone passato come seconda, ottavi di finale vinti ai calci di rigore contro la Colombia, andando a sfatare l'incubo dei calci di rigore. Poi, il match ai quarti contro la Svezia vinto con facilità.

La finale dista solo 90' o qualcosa in più e la squadra allenata da Southgate ha tutte le carte in regola per riuscire ad alzare la tanta ambita coppa. Lo scoglio da superare si chiama Croazia, ma la compagine inglese ha dimostrato che non ha paura di nulla e che riuscirà a creare danni ai croati.

Il commissario tecnico sembrerebbe esser intenzionato a riconfermare il 3-5-2. Pickford in porta, terzetto difensivo composto da Maguire, Stones e Trippier. In mezzo al campo i soliti Lingard, Alli e Henderson, mentre agiranno da tornanti Walker e Young. Coppia d'attacco formata da Kane e Sterling.