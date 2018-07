Champions League, primo turno preliminare: agevoli vittorie di Celtic e Malmoe

E' trascorso un mese e poco più dal trionfo del Real Madrid in Champions League, nella finalissima di Kiev dove le merengues ebbero la meglio del Liverpool e di Karius, ma la macchina Champions League è già in piena corsa: dopo il preliminare disputatosi in Gibilterra, ecco che ieri si sono disputate 8 gare valevoli per il primo turno preliminare.

Nessuna sorpresa, pronostici rispettati. Gol ed emozioni comunque in buone dosi, seppur il tasso tecnico di molte squadre partecipanti non sia eccelsoIn campo - oltre a squadre ai più sconosciute - anche club titolati come il Celtic, il Legia Varsavia ed il Malmoe. Tutte e tre le squadre hanno trionfato in trasferta: gli scozzesi hanno superato agevolmente l'Alashkert (3-0), con lo stesso punteggio gli svedesi hanno vìolato il campo degli sconosciuti kosovari del Drita, mentre più ostico si è rivelato l'impegno della squadra di Varsavia: solo 1-0 in Irlanda contro il Cork City, con gol arrivato soltanto a dieci minuti dal termine della contesa.

Non tradiscono nemmeno due vecchie conoscenze del calcio italiano. L'Hapoel Beer Sheva che qualche anno fa addirittura eliminò l'Inter ha trionfato 4-1 in Estonia sul Flora Tallinn, mentre i macedoni dello Skendija (avversari l'anno scorso del Milan) hanno battuto 5-0 i gallesi del Tns. Entrambe hanno già ipotecato l'accesso al secondo turno preliminare. In bilico tre confronti, dove i primi 90' non hanno preso una piega ben precisa. La Torpedo Kutaisi - in rimonta - ha superato 2-1 lo Sheriff Tiraspol, l'Helsinki con lo stesso punteggio, ma fuori casa, il Vikingur, mentre è terminata in parità (unico pareggio di giornata, 1-1) la gara tra i lussemburghesi del Dundelange e gli ungheresi del Videoton.

Questi i risultati delle partite di ieri: Flora-Hapoel Beer Sheva 1-4, Torpedo Kutaisi-Sheriff Tiraspol 2-1, Alashkert-Celtic 0-3, Dudelange-MOL Vidi 1-1, Vikingur-HJK 1-2, Škendija-TNS 5-0, Cork City-Legia 0-1, Drita-Malmö 0-3