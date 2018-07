Belgio-Inghilterra, LIVE Mondiali Russia 2018 Finale 3° posto (16.00)

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Belgio-Inghilterra, match valido per la Finale 3° posto dei Mondiali di Russia 2018. A fischiare il calcio d'inizio sarà il direttore di gara iraniano Alireza Faghani.

Diretta Belgio - Inghilterra

QUI BELGIO

Non è di certo la finale che i tifosi del Belgio si aspettavano, ma è comunque una finale molto, molto importante: i Red Devils allenati da Roberto Martinez, partiti tra i favoriti per la vittoria finale del Mondiale, si giocano questa sera il terzo posto che sarebbe, comunque, il miglior piazzamento della storia dato il quarto posto dell'86.

Qualche dubbio di formazione per Martinez, che potrebbe cambiare modulo dalla mediana in su: il solito 3-4-2-1 potrebbe essere sostituito dal 3-5-2, con l'inserimento di un centrocampista in più. La difesa è confermata, con Kompany a guidare la retroguardia davanti a Courtois, insieme a Vertonghen e Alderweireld. In caso di centrocampo a 4, sugli esterni ci saranno Carrasco e Chadli, con De Bruyne e Hazard alle spalle dell'unica punta Lukaku. Al contrario, con il centrocampo a 5, dentro Dembelé al posto di Carrasco, con De Bruyne o Hazard arretrati sull'esterno del centrocampo.

INGHILTERRA

Una rassegna mondiale da passerella per una nazionale giovane, da squadra outsider, per poi arrivare al sogno di riportare quella coppa in terra d’oltremanica e chiudere con la delusione per aver sfiorato, quasi, un’impresa. È stato un Mondiale in crescendo quello dell’Inghilterra allenata da Southgate, che si è fermata al penultimo atto contro la Croazia, che domani si giocherà la coppa, e che ha costretto la nazionale dei Tre Leoni a giocarsi "solo" il terzo posto, contro quel Belgio che nel girone ebbe la meglio per via di un'Inghilterra molto permissiva che giocò, praticamente, per non vincere e per arrivare al secondo posto in classifica avendo così un miglior cammino verso la Finale.

Southgate deve fare i conti con qualche infortunio che ha colpito i suoi giocatori nel match contro la Croazia, ma il modulo sarà sempre il 3-5-2: Walker potrebbe giocare più alto al posto di Trippier, ma nel caso in cui il terzino del Tottenham riuscisse a recuperare dal problema muscolare la linea a 3 rimarrebbe invariata, quindi, con Walker, Stones e Maguire. Chi non dovrebbe farcela è Young: ballottaggio per una maglia da titolare tra Rose e Delph, con il secondo in vantaggio. In attacco la coppia sarà composta da Sterling e da Kane, capocannoniere del torneo in carica.

L'ARBITRO

Il direttore di gara sarà l'iraniano Alireza Faghani, coadiuvato in campo dai due assistenti Sokhandan e Mansouri, mentre il quarto ufficiale sarà il senegalese Diedhiou. Al VAR un pezzo di Italia, con Valeri che sarà di aiuto al designato ufficiale Mark Geiger. L'arbitro del match ha diretto le gare della fase a gironi Germania-Messico (0-1) e Serbia-Brasile (0-2) e, per gli ottavi di finale, Francia-Argentina (4-3). Arbitra per la prima volta sia il Belgio che l'Inghilterra.