Russia 2018 - Modric in conferenza stampa prima della finale contro la Francia

Luka Modric è il leader a tutto tondo della Croazia che si gioca il Mondiale in finale contro la Francia. Da lui passano tutti i palloni della manovra della squadra, lui vuole che tutte le azioni nascano o si sviluppino dai suoi piedi. Un'eventuale vittoria renderebbe ancora più luminosa la carriera di uno dei centrocampisti più forti che il mondo del calcio abbia potuto vedere nel corso degli ultimi quindici anni. Manca solo un ultimo ostacolo.

In conferenza stampa Modric presenta così la partita: "Se siamo in finale e grazie all’ influenza di Dalic. Da quando c’è lui le cose sono cambiate: è questo quello che è successo. Quando è arrivato, a ottobre, c’erano dei dubbi sulla nostra qualificazione e il match più importante è stato il primo, quello che ci ha permesso di venire in Russia. Eravamo in crisi di fiducia ma lui ce l’ha restituita, ci ha dato calma e morale, il suo approccio e la sua attitudine nei rapporti personali sono stati fondamentali. Siamo orgogliosi di averlo con noi e felici che abbia dimostrato il suo valore.

Dirò quello che mi sento alla squadra, seguirò la mia ispirazione, non ho preparato nulla e non ci ho ancora proprio pensato. Noi abbiamo questo piccolo rituale prima delle partite, ma dirò quello che mi viene da dire. Di certo, bisognerà lasciare da parte le emozioni e dare di più di quello che abbiamo già dato. Ma il messaggio giusto è quello del ct, che vuole che ci rilassiamo e che entriamo in campo per divertirci.

A me interessa poco chi parla di Pallone d'Oro per me, quello che mi importa sono i successi della mia nazionale. Fa piacere che il mio nome sia menzionato a certi livelli, ma se Dio lo vorrà domani alzeremo la Coppa del Mondo. Il resto è molto meno importante.

In tanti hanno sempre pensato che io potessi arrivare a questi livelli. Non bisogna essere enormi per giocare a calcio. È vero che ho dovuto affrontare tante prove, ma quello che conta è non abbassare mai le braccia, tirarsi su le maniche, mai mollare, lottare per realizzare i propri sogni. È questa la mia motivazione".