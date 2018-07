Francia-Croazia, diretta LIVE Mondiali Russia 2018

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia da Andrea Indovino, e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Francia-Croazia, l'ultimo ballo dei Mondiali di Russia 2018. In palio il titolo di Campione del Mondo. Il match sarà diretto dal Signor Nestor Pitana, fischietto argentino. Quattro i precedenti in questo torneo, tutte gare arbitrate egregiamente dal sudamericano: il match d'esordio, tra Russia ed Arabia Saudita (5-0), poi Messico-Svezia (0-3), Croazia-Danimarca (1-1, conclusasi ai rigori premiando i croati) ed Uruguay-Francia (0-2).

Lo Stadio Luzhniki di Mosca accenderà i riflettori, sarà il teatro della Finale, in cui si scriverà la storia. A contendersi la Coppa, Francia e Croazia, solo una alzerà al cielo quel trofeo cullato in sogno fin da bambini.

La Francia si prepara ad affrontare per la terza volta l’atto conclusivo di un Mondiale, bilancio in parità con la vittoria del 1998 e la sconfitta contro l’Italia nel 2006. E' una prima volta assoluta invece per la Nazionale croata, mai si era spinta così in 'alto' la selezione balcanica. E' la decima rappresentativa europea a riuscirci.

QUI FRANCIA

Didier Deschamps è orientato a confermare in blocco la formazione che ha steso in semifinale il Belgio, piegato grazie ad una ‘testata’ di Umtiti. Stesso modulo e stessi interpreti per il commissario tecnico francese, che si affida a Lloris in porta e ad una linea difensiva composta da Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez. Pogba e Kantè saranno gli stantuffi di centrocampo, i quali agiranno dietro al tridente composto da Griezmann, Mbappè e Matuidi. Il centravanti boa ancora Giroud, a caccia della prima gioia personale nella rassegna intecrontinentale.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps.

QUI CROAZIA

Il commissario tecnico croato, Zlatko Dalic ha convissuto con un dubbio la viglia della finale mondiale. Perisic si o Perisic no? L'interista, uscito malconcio dalla sfida vinta con l'Inghilterra, si è allenato a sprazzi, tenendo in apprensione l'allenatore ed uno Stato intero. Non dovrebbe comunque avere problemi nello scendere in campo, piazzandosi come al solito nel tridente offensivo insieme a Modric e Rebic, agendo alle spalle di Mandzukic. Subasic tra i pali, la linea di difesa sarà quella usuale, con Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic; la diga centrale, composta da Rakitic e Brozovic.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Zlatko Dalić.

La finale dei Mondiali di Russia 2018 sarà il sesto confronto tra Francia e Croazia, con un ruolino che sorride solo ai francesi capaci di ottenere tre vittorie (nel 1998, 1999 e 2000) e due pareggi (2004 e 2011). Solo due di queste partite si son disputate nei grandi tornei internazionali, in cui spicca la semifinale del Mondiale del 1998, in cui l’attuale commissario tecnico francese Deschamps restò in campo per novanta minuti. In quell'occasione, prevalsero i galletti - in rimonta - grazie ad una insolita doppietta del difensore Liliam Thuram, in risposta al gol iniziale del bomber Davor Suker. L'altra risale al 2004, terminata 2-2 nella fase a gironi dell’Europeo in Portogallo.