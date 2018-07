Chelsea, Hazard chiama il Real Madrid

Un Mondiale vissuto da protagonista, concluso con lo storico terzo posto del suo Belgio, ma con il suo futuro tutto da decifrare, o quasi. Eden Hazard ha avuto la consacrazione – se mai ce ne fosse stato bisogno – a livello internazionale, giocando una Coppa del Mondo ai limiti della perfezione: sempre decisivo con goal o assist, oltre che con giocate sopraffine che solo un fenomeno può permettersi, ha trascinato i Diavoli Rossi al loro primo podio nella storia in una rassegna iridata, da numero 10 e capitano.

Ora però si apre la telenovela legata al suo futuro, perché le prestazioni in Russia hanno convinto ancora di più le pretendenti ad investire su di lui, ed è lo stesso Hazard a rivelare che con tutta probabilità lascerà il Chelsea. Al termine del match, l’attaccante Blue ha dichiarato: “Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso. Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via, ma l'ultima parola spetterà comunque al Chelsea. Voi sapete qual è la mia meta preferita”, sottintendendo in maniera velata che la sua scelta ricadrebbe sul Real Madrid, come aveva già raccontato in passato, anche se prima di concludere l’intervista con una emittente tv belga ha aggiunto: “Sapevamo già da un po' di tempo che sarebbe arrivato Sarri. Mertens me ne ha parlato molto bene. Dovremo lavorare molto con lui. È il modo di fare italiano, ma ci siamo già abituati con Conte”.

Perciò per il nuovo tecnico del Chelsea l’addio al talento più puro della squadra sia avvicina sensibilmente, anche perché il Real ha bisogno di trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus, sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia dal punto di vista mediatico, con i tifosi che chiedono un super colpo. La richiesta dei londinesi è di 200 milioni di euro, i Blancos per ora ne offrono 170: la trattativa comincia.