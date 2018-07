West Ham, ufficiale l'arrivo di Felipe Anderson

Ieri le visite mediche, oggi l'annuncio in grande spolvero. Non poteva essere altrimenti d'altronde per il West Ham, che annuncia il più grande acquisto della propria storia (perlomeno sotto l'aspetto economico): arriva dalla Lazio e si chiama Felipe Anderson Pereira Gomes. Adesso è tutto fatto, per davvero.

42 milioni di sterline. Leggasi 47 milioni di euro, è la cifra enorme che verrà versata dagli Hammers ai biancocelesti in cambio delle prestazioni del brasiliano. Molto di più dei 38 di cui si parlava nella giornata di ieri, una cifra in ogni caso ampiamente oltre il vigente record di prezzo pagato per un singolo giocatore da parte dei londinesi. Un colpo straordinario, per un attacco che si annuncia stellare insieme ai vari Yarmolenko, Chicharito Hernandez e Lanzini (in attesa che quest'ultimo recuperi dall'infortunio).

Il ragazzo lascia quindi definitivamente Roma e la Serie A dopo cinque stagioni fra luci ed ombre. In Inghilterra lo aspetta un contratto da quattro anni con un ingaggio da 3 milioni a stagione, decisamente più alto di quanto abbia mai percepito in carriera. Adesso, le Aquile dovranno sostituirlo senza abbassare più di tanto la qualità della rosa: in pole ci sono i nomi del Papu Gomez oppure di Luan del Gremio.