Real Madrid, un inglese alla conquista della Spagna?

"Here I am!/ Rock you like a hurricane!" recitano gli Scorpions in uno dei loro testi più più celebri, Rock you like a Hurricane", uscito nel 1984. Nel panorama calcistico attuale una squadra in particolare vorrebbe "tremare" come un urugano, anzi, con l'uragano per eccellenza.

CERCASI FENOMENO - Non è un caso che il Real Madrid, dopo aver salutato Cristiano Ronaldo, sia alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire degnamente il portoghese. Ecco dunque l'indiscrezione di mercato: Harry Kane. Il bomber e numero 10 del Tottenham sarebbe l'indiziato principale per riempire il vuoto lasciato dal nuovo giocatore della Juventus. Sicuramente non è facile sostituire l'ex numero 7 ma il capitano dell'Inghilterra sarebbe il colpo che tanto sognano tifosi, società e tecnico. Dirompente, letale, preciso e pronto a metterci la sua "zampata vincente", l'ex Norwich e Leicester è perfetto per il 4-3-2-1 del nuovo allenatore ed ex tecnico della nazionale spagnola Julen Lopetegui, così come per la formazione tipo che ha marchiato i blancos negli ultimi anni, ovvero il 4-3-3.

COME GIOCHEREBBE - In caso di 4-3-3, Kane verrebbe stanziato (ovviamente) al centro dell'attacco e supportato da due giocatori sulle fasce. I nomi, al momento, sono quelli di Lucas Vazquez e Marco Asensio; Lopetegui ha la fortuna di conoscere carattere e caratteristiche tecniche e fisiche dei due talenti spagnoli ma il nome di Eden Hazard continua ad arieggiare e la possibilità di vederlo giocare con la maglia della squadra detentrice della Champions League sembra farsi insistente e concreta. In caso di 4-3-1-2, l'uragano Kane non verrebbe solamente supportato da due esterni ma anche da un trequartista che, con tutta probabilità, prende le sembianze di Francisco Román Alarcón Suárez, più semplicemente Isco. Il resto della compagine sarebbe lo stesso utilizzato da Zinedine Zidane, difesa compresa, eccetto il portiere. Infatti, Thibaut Courtois è sempre più vicino a un ritorno a Madrid ma, stavolta, nell'altra sponda.