Champions League, i preliminari: Legia a valanga, fuori l'Apoel

Ieri sera sono terminate le prima gare dei preliminari della nuova Uefa Champions League e c'è già una grande sorpresa. Molte sono le squadre dal nome conosciuto che si sono cimentate negli ottavi di qualificazione, tra cui Malmo, Stella Rossa, Ludogorets ed il Legia Varsavia. Tutte con un passato recente nella massima competizione europea, ebbene una di loro quest'anno non ci sarà: l'Apoel.

I ciprioti quest'anno non saranno in campo per disputare la Champions League e rappresentano certamente l'eliminazione più clamorosa di questa fase. La sconfitta all'andata contro il Suduva, squadra lituana con un budget totale di un milione di euro, sembrava essere ribaltabile al ritorno sul campo di casa, ma a sorpresa i lituani hanno retto l'impatto concedendo una sola rete ai campioni ciprioti in carica che quindi salutano il palcoscenico più importante che calcavano ormai da diversi anni. Procedono invece a grandi passi il Ludogorets, 9-0 complessivo contro i Crusaders in due partite controllate senza alcun problema, il Legia Varsavia, 3-0 decisivo in casa contro il Cork City, ed il Malmo che dopo il 3-0 dell'andata rifila altri due gol ai kosovari del Drita.

Più combattuto invece il passaggio del turno della Stella Rossa. La squadra di Belgrado, dopo non esser riuscita a incidere nella trasferta in Lettonia sul campo dello Spartaks, trova la vittoria davanti a propri tifosi ed avanza al prossimo turno. Superano l'ostacolo anche il MOL Vidi, lo Shkendjia nonostante il 4-0 subito dai The New Saints, l'Hapoel Beer Sheva, l'Helsinki ed il Kukesi. Stasera le altre partite rimanenti con Qarabag, Rosenborg e Celtic a dominare il palcoscenico europeo.

I risultati completi:

Crusaders (Nir) - Ludogorets (Bul) 0-2 (0-9)

Legia (Pol) - Cork City (Irl) 3-0 (4-0)

Stella Rossa (Srb) - Spartaks (Let) 2-0 (2-0)

MOL Vidi (Hun) - Dudelange (Lux) 2-1 (3-2)

The New Saints (Wal) - Shkendjia 4-0 (4-5)

Apoel (Cyp) - Suduva (Ltu) 1-0 (2-3)

Hapoel Beer Sheva (Isr) - Flora (Est) 3-1 (7-2)

Malmo FF (Swe) - Drita (Kos) 2-0 (5-0)

HJK (Fin) - Vikingur (Fai) 3-1 (5-2)

Valletta (Mlt) - Kukesi (Alb) 1-1 (1-1)