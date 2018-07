Sorteggio Champions League 2018-19: il programma e le fasce per i gironi

Pochi giorni fa è terminato il Mondiale di Russia e l'attenzione si sta dunque spostando nuovamente sui club. E' inevitabile quindi che si pensi e parli anche della competizione più importante: la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie ha già cominciato il suo percorso con il Mondiale in corso, stasera si completerà il turno di qualificazione, ma l'attenzione è già dirottata sui sorteggi dei gironi.

La novità delle fasce e delle qualificazioni dirette porta diversi capovolgimenti, soprattutto per chi parte dal basso e deve sperare in uscita di scena clamorose per scalare la graduatoria e guadagnare una fascia più alta. Non è ovviamente il caso della Juventus, campione d'Italia e quindi inserita direttamente in prima fascia assieme ad altri cinque campioni nazionali e alle vincitrici di Champions League ed Europa League. Secondo gruppo per il Napoli, mentre la Roma è in bilico. I giallorossi, grazie alla semifinale giocata quest'anno hanno guadagnato tanti punti e scalato il ranking arrivando alla cima della terza fascia, con la speranza di entrare in seconda. Perché ciò accada, però, il Benfica o il Basilea non devono passare i preliminari, molto difficile che accada anche se gli svizzeri dovranno vedersela con il Paok. Quarta fascia, invece, per l'Inter. I nerazzurri tornano in Champions League dopo una lunga assenza e risultati non proprio ideali in Europa League ed ora pagano dazio rischiando un girone di ferro. Impossibile per Icardi e soci sperare di scalare i raggruppamenti. Tutto sarà più chiaro la settimana del sorteggio, che avverrà Giovedì 30 Agosto alle 18 a Montecarlo.



PRIMA FASCIA — Real Madrid, Atletico, Barcellona, Bayern, Manchester City, JUVENTUS, Psg, Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA — Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar, Benfica*, Napoli, Basilea*, Tottenham

TERZA FASCIA — ROMA, Liverpool, Schalke, Lione, Monaco, Salisburgo*, Cska Mosca, Ludogorets*

QUARTA FASCIA — Psv*, Valencia, Viktoria Plzen, Celtic*, Bruges, Galatasaray, INTER, Hoffenheim

Con l'asterisco le migliori squadre che devono affrontare i playoff.