Real Madrid, l'arrivo di Courtois smuove il mercato

CONDIZIONI E CIFRE - Portiere, due metri di altezza, classe, talento e il migliore al mondiale russo; questo è l'identikit ideale di Thibaut Courtois sempre più vicino a vestire il blanco del Real Madrid e sempre più lontano dal colore blues del Chelsea. Nelle ultime ore i segnali per l'arrivo del belga sono decisamente positivi e i tifosi della squadra spagnola sono pronti a scalpitare per accaparrarsi una maglia del loro nuovo numero 1. L'accordo stimato fra la il Chelsea di Roman Abramovich e la squadra detentrice dell'ultima Champions League sono le seguenti: trasferimento a titolo definitivo per un cifra che si aggira attorno ai 35 milioni netti. Sconosciuta, per il momento, l'eventuale aggiunta di bonus. Courtois, invece, è pronto a ricevere un consistente aumento di stipendio firmando un contratto che lo legherà al Real Madrid per i prossimi quattro anni.

CONSEGUENZE - Inutile affermare come l'affare che coinvolge il ragazzo di Bree porti a diverse conseguenze sul mercato; la cessione del portiere, infatti, avrà delle forti ripercussioni che apriranno un vero e proprio valzer di portieri. Il Chelsea, di fatto, sarà obbligato a cercare un degno sostituto e i nomi non mancano. Il primo è un ex che ha già un "discreto" feeling con lo Stamford Bridge. Petr Cech, infatti, sembra essere l'indiziato numero uno per sostituire l'attuale numero uno, nonostante l'età di 36 anni non sia dalla sua parte. Chiuso dall'arrivo di Bernd Leno (ex Bayer Leverkusen) per il portiere ceco sembra essere arrivato il momento dell'addio con i Gunners dopo un matrimonio iniziato proprio dal divorzio con i Blues nel 2015. Il secondo indiziato è Alisson Becker; del brasiliano si è parlato molto negli ultimi giorni ma per la squadra di Maurizio Sarri sembra essere lontana l'ipotesi di vederlo difendere i pali allo Stamford Bridge in quanto è pronto ad accasarsi ad Anfield, assieme ai soldati di Jurgen Klopp. Il terzo nome, trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, è quello di Kasper Schmeichel; dopo un mondiale oltre ogni aspettativa, il figlio d'arte del leggendario Peter, attualmente al Leicester, potrebbe essere pronto per un'avventura ad altissimi livelli.