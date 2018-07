Everton, Richarlison approda a Liverpool per 56 milioni

"La vita è una grande sorpresa" diceva Vladimir Nabokov, scrittore russo naturalizzato statunitense. "Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per cosi dire morto" diceva Albert Einstein. Di certo il calciomercato è sempre una grande sorpresa e nessun appassionato di calcio può considerarsi morto appena appresa la notizia che Richarlison de Andrade, noto semplicemente come Richarlison, è passato all'Everton. Fin qui nulla di nuovo e di così sorprendente se non per il fatto che la cifra sborsata dall'altra squadra di Liverpool è di 56 milioni di euro. "Magari è un fenomeno" verrebbe da pensare, "La sua precedente stagione sarà stata decisamente esaltante". Invece no. Nulla di esaltante e nulla di particolare. Dopo che il Watford è riuscito a prelevare il giocatore appena un anno fa dal Fluminense, squadra militante nella Brasileirão, la "Serie A" brasiliana, per il modico prezzo di 15 milioni di euro, Richarlison ha decisamente tradito le attese e le aspettative: 5 gol e 5 assist in 38 presenze per un attaccante appena arrivato in Europa e nel campionato europeo più competitivo.

I Toffees sono arrivati a spendere l'enorme cifra per l'ex Watford a seguito del fallimento nella trattativa che non ha portato un altro giocatore brasiliano, Malcom, destinato, ormai, ad atterrare in Spagna, nella Catalogna, al Barcellona di Lionel Messi e di Valverde che ha letteralmente beffato la Roma di Monchi e Pallotta. Richarlison è diventato, di fatto, l'acquisto più oneroso della storia dell'Everton, superando il precedente acquisto di Gylfi Sigurdsson, pagato ben 45 milioni di euro dallo Swansea. La squadra di Goodison Park è arrivata a spendere cifre che, a detta dei tifosi inglesi, avrebbero potuto portare all'acquisto di Cristiano Ronaldo.

Nonostante non possieda una grande progressione, Richarlison resta un esterno fondamentale nell'uno contro uno, nel dribbling stretto, nello spazio ristretto. Il manager del Watford, Marco Silva, lo ha definito un ragazzo che si allena con dedizione, con voglia e con ambizione. Grande lavoratore, il brasiliano è cresciuto per le strade del Brasile in cui ha rischiato la vita a causa della minaccia di uno spacciatore che gli ha puntato letteralmente una pistola contro. A detta di Richarlison stesso, pensava gli avesse rubato della droga nel bel mezzo della sua città originaria, Nova Venecia. Ora inizia una nuova avventura per il brasiliano, pronto a prendersi Liverpool e a dimostrare di valere quei 56 milioni.