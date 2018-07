Real Madrid, idea Cavani per il dopo Cristiano Ronaldo

Un supercolpo per i tifosi è necessario, dopo l’addio dell’uomo simbolo degli ultimi 9 anni. Con le difficoltà a raggiungere il primo obiettivo della lista, cioè Eden Hazard, il Real Madrid si butta su Edinson Cavani per sostituire Cristiano Ronaldo, ceduto alla Juventus.

Il Matador è entrato nelle mire dei Blancos visto il muro del Chelsea nella trattativa per il belga e le pretese sempre più alte dei Blues per liberare il proprio numero 10. L’uruguaiano ha rinnovato con il Paris Saint-Germain un anno fa, ma sarebbe molto disponibile ad un suo trasferimento a Madrid e ci sarebbe già un base di accordo sulla base di un ingaggio per il giocatore da 12 milioni di euro a stagione più due di bonus, come rivela il quotidiano spagnolo As. I parigini, nonostante i fastidi dati dall’interesse dei Merengues per Neymar e Mbappè, potrebbero aprire i dialoghi accettando di liberare Cavani e puntare per il futuro sul brasiliano e sul francese: il costo del cartellino si aggira attorno ai 60 milioni di euro, cifra assolutamente abbordabile per il Real. I tifosi Blancos sono a secco di colpi mediatici da tanto tempo – gli ultimi due botti sono James Rodriguez e Toni Kroos nell’estate 2014 – e l’addio a colui che ha segnato 450 reti in 438 partite rende assolutamente necessario almeno un acquisto che soddisfi le fantasie dei supporter.

Su Cavani c’è da tempo anche l’interesse del Napoli, al di là delle dichiarazioni di facciata del presidente Aurelio De Laurentiis che hanno allontanato l’ipotesi, ma a livello economico appare chiaro come il Real Madrid sia assolutamente favorito in una eventuale corsa a due al Matador e probabilmente lo stesso giocatore sarebbe anche più stimolato da una esperienza in Liga, dopo aver segnato tantissimo in Italia ed in Francia. In alternativa il numero uno Blanco Florentino Perez valuta anche il profilo di Rodrigo Moreno Machado, molto stimato dal neo tecnico Julen Lopetegui, ma la valutazione che ne fa il Valencia è molto alta, almeno 80 milioni di euro.