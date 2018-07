Calciomercato - Tra i due litiganti, il terzo gode: Golovin è un giocatore del Monaco

Google Plus

Aleksandr Golovin nelle scorse settimane è stato vicinissimo a Juventus e Chelsea, che si sono contese il giocatore in maniera seria, ma la notizia clamorosa è che alla fine nessuna delle due squadre è riuscita ad accaparrarsi il giocatore.

L'ottimo mondiale disputato dal centrocampista russo però ha attirato l'attenzione di tantissimi altri club e, una volta che la concorrenza è aumentata, tutto è diventato più difficile. Da una parte il CSKA che si sfregava le mani osservando l'asta che stava iniziando per il suo gioiellino, dall'altra tanti club che speravano di fare un colpaccio assicurandosi Golovin per una cifra relativamente bassa.

Ma, sottotraccia, la squadra che si è mossa meglio è stata il Monaco che si è aggiudicata il numero 17 della nazionale russa per una cifra pari a 30 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un quinquennale da 2 milioni a stagione.

La conferma è arrivata dai canali ufficiali della società russa che hanno comunicato che "Alexander non volerà con la squadra a Nizhny Novgorod in virtù del suo prossimo passaggio a un nuovo club", e dal vicepresidente del club monegasco che ha dichiarato: "Lo abbiamo pagato molto di più rispetto a quanto avremmo voluto prima del Mondiale, offrendo condizioni migliori rispetto alla concorrenza. Questo dimostra la grande fiducia che abbiamo in Golovin".

Golovin lascia il CSKA Mosca dopo tutta la trafila nelle giovanili e 4 anni in prima squadra con cui ha totalizzato 113 presenze condite da 13 goal ed 11 assist in tutte le competizioni. Al suo posto, nel club di Mosca, è arrivato il giovane 20enne Ilzat Akhmetov che negli ultimi 4 campionati ha militato nelle fila del Rubin Kazan, squadra ormai lontana dai fasti di circa 10 anni fa.

Dunque Chelsea e Juventus beffate ed il Monaco che aggiunge un altro tassello giovane alla propria rosa.