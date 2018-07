Golovin va al Monaco, è ufficiale

Pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler...



À la découverte de notre nouvelle recrue Aleksandr Golovin #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/yj8jYbWISu — AS Monaco

Aleksandr Golovin è un nuovo giocatore dell'AS Monaco. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, i monegaschi hanno reso pubblica l'acquisizione del russo classe 1996, messo sotto contratto per cinque anni. Un'operazione nata dopo la serie di ottime prestazioni nel corso dei Mondiali del ragazzo, ora pronto ad esplodere in un contesto comunque favorevole come quello della Ligue 1.

L'operazione si svolge a titolo definitivo. Il CSKA Mosca incassa circa 30 milioni di euro, bonus compresi, la cifra che i russi richiedevano sin dall'inizio. Al giocatore invece un contratto importante, da 2 milioni a stagione fino al 2023 (come già detto).

Battuta quindi la concorrenza internazionale da parte dei transalpini. Juventus prima e Chelsea poi si erano fatte avanti nelle scorse settimane, ma i bianconeri per un motivo (pretese troppo elevate del club sovietico), i Blues per un altro (la tardiva ufficializzazione dell'arrivo di Maurizio Sarri, che ha bloccato il mercato), entrambi hanno finito per abbandonare le contrattazioni. E così Golovin è finito nel Principato.