ICC - L'Arsenal batte il Chelsea ai calci di rigore: 7-6 a Dublino

Nel match valido per l'International Champions Cup l'Arsenal batte il Chelsea ai calci di rigore 7-6. 1-1 alla fine dei tempi regolamentari con la squadra di Sarri in vantaggio grazie a Rudiger che, dopo cinque minuti, insacca di testa. Primo tempo dominato da parte dei Blues che sbagliano anche un rigore con Morata. Nella ripresa meglio l'Arsenal che al 93' pareggia grazie al gol di Lacazette. Nella lotteria dei rigori decisivo l'errore di Loftus-Cheek.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nell'Arsenal tridente d'attacco composto da Ozil, Aubameyang e Mkhitaryan mentre il Chelsea risponde con Odoi, Morata e Pedro in attacco.

Buona partenza del Chelsea che al 4' sfiora il vantaggio con Fabregas che calcia col mancino da fuori, Cech alza in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, però, arriva il vantaggio della squadra di Sarri con Rudiger che stacca più in alto di tutti e insacca, 0-1. L'Arsenal accusa il colpo e al 15' Morata ha la grande occasione per raddoppiare ma Cech lo ipnotizza dagli undici metri. Poco più tardi altra chance per l'ex Real Madrid che riceve da Odoi e calcia col mancino ad incrociare ma l'estremo avversario si oppone in qualche modo.

Col passare dei minuti, però, cresce anche l'Arsenal e al 32' la compagine di Emery sfiora il pareggio con Aubameyang che, servito da Mkhitaryan, non trova la sfera a porta vuota. Poco dopo è il turno di Guendouzi che esplode il destro dalla distanza, sfera a lato di nulla. Le squadre sono molto lunghe e nel finale di tempo il Chelsea va ad un passo dal raddoppio con Odoi che entra in area e la piazza col destro ma Cech risponde presente.

Nel secondo tempo, complici i molti cambi da una parte e dall'altra, ritmi più bassi rispetto alla prima frazione. Il primo squillo arriva soltanto al 57' con Rudiger che, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di tutti ma la sfera esce di qualche centimetro. La risposta dell'Arsenal arriva al 65' con il neo entrato Iwobi che incrocia col mancino ma Caballero non si fa sorprendere.

Poco più tardi Gunners ad un passo dal pareggio con Lacazette che, appena entrato, allarga il piatto da ottima posizione ma la sfera si perde a lato di nulla. L'Arsenal spinge e al minuto 84 sfiora ancora il gol con Iwobi che calcia a botta sicura ma Bulka gli nega la gioia con un grandissimo intervento. Al 93', però, arriva il pari dell'Arsenal con Lacazette che, sugli sviluppi di un cross da destra, insacca a porta vuota, 1-1 e calci di rigore dove a trionfare è l'Arsenal grazie all'errore di Loftus-Cheek.