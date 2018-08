Vidal al Barça, è fatta: attesa a breve l'ufficialità

Sembrava potesse essere un giocatore dell'Inter, ma in pochi mesi è arrivata la seconda beffa di mercato dal Barcellona nei confronti di una squadra italiana. Arturo Vidal è sempre più vicino al blaugrana, ormai sembra questione di ore. Il cileno era già da un po' in uscita dal Bayern Monaco dopo un'annata un po' travagliata, gli spagnoli hanno colto la palla al balzo e chiuso l'operazione in pochi giorni.

Prima di tutto è stato trovato l'accordo proprio fra i club sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La richiesta da 25 milioni dei bavaresi non dovrebbe venire completamente accontentata, ma quasi; dal loro punto di vista comunque si tratta di un'affare, visto che da Milano arrivavano solo proposte più articolate e meno onerose (si parlava di prestito con obbligo di riscatto per un totale di 19 milioni et similia). Successivamente, i catalani hanno accontentato le richieste del giocatore con un ingaggio monstre: pare che l'ex Juventus percepirà infatti 9 milioni netti a stagione per tre anni, una cifra assolutamente da top player e quasi il doppio dei 5 annui proposti da Ausilio. Di fatto, c'è tutto: lecito aspettarsi quindi l'ufficialità in poche ore, salvo enormi colpi di scena dell'ultimo minuto.

A proposito di possibili colpi di scena, meglio ricordare comunque un dettaglio che potrebbe diventare uno scoglio insormontabile per la trattativa. Vidal è infatti reduce da un grave infortunio al ginocchio e la sua condizione fisica, ad oggi, rappresenta un punto interrogativo abbastanza ingente. Ecco perchè il Barça si sta cautelando con visite mediche approfondite e, secondo i report locali, chiuderà l'affare solo quando sicuro di star acquisendo un giocatore in salute. Filtra comunque ottimismo, dai piani alti della società azulgrana: il sudamericano ha d'altronde già lasciato il ritiro e salutato i compagni campioni di Germania. Per questo nelle prossime ore occhio ad eventuali comunicati, sul fronte spagnolo. L'Inter dovrà cercarsi un'alternativa.