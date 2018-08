ICC - Andrè Silva stende il Barcellona: il Milan vince 1-0

Nel match valido per l'International Champions Cup, successo di prestigio per il Milan che batte il Barcellona 1-0 chiudendo la tournée americana con un successo. A decidere la sfida una rete di Andrè Silva che, all'ultimo minuto, permette alla compagine guidata da Gattuso di avere la meglio nei confronti del Barcellona di Valverde. Di seguito il racconto del match.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Milan Borini e Suso nel tridente con Cutrone mentre nel Barcellona spazio a Malcom, Paco Alcacer e Munir in attacco.

Pronti via e Barcellona pericoloso dopo 30 secondi, Munir gira col mancino da ottima posizione ma la sfera si perde larga di pochissimo. La reazione del Milan arriva al minuto 11' con Suso che calcia a botta sicura ma un difensore del Barca salva in maniera provvidenziale. E' la squadra di Valverde a gestire il possesso e al 20' i catalani vanno vicini al vantaggio con Malcom che da pochi passi calcia addosso a Donnarumma. Poco dopo si mette in proprio Arthur che calcia col destro da fuori ma l'estremo rossonero salva i suoi con un bel volo. Nel finale di tempo arriva l'occasione più grande per i catalani, Malcom incrocia col mancino centrando il palo.

Nella ripresa parte bene il Milan con un destro da fuori di Calhanoglu, bloccato in due tempi da Ter Stegen. La risposta del Barcellona arriva al 56', Malcom spara col mancino da fuori ma Donnarumma non si fa sorprendere e allontana in angolo. Il gran caldo e i numerosi cambi condizionano la seconda frazione di gioco, meno intensa rispetto al primo tempo. Nel finale, però, succede di tutto con il Barcellona che al 90' va ad un passo dal vantaggio con Puig che calcia a botta sicura ma spedisce fuori. Sul capovolgimento di fronte, invece, i rossoneri trovano il gol vittoria. Andrè Silva, servito da Kessie, supera col mancino Ter Stegen per il successo rossonero.