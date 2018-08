Chelsea, Courtois vuole il Real Madrid

La volontà è stata ribadita a più ripresa, ma ora arriva una chiara presa di posizione del giocatore. Thibaut Courtois vuole lasciare il Chelsea ed andare al Real Madrid. Dopo alcune dichiarazioni velate e qualche rumor, il portiere dichiara apertamente le sue intenzioni attraverso le parole del suo procuratore: “Leggo ovunque che il Chelsea ha detto che la decisione spetta a Thibaut, ma lui ha chiarito al club che l'opzione migliore è il trasferimento al Real Madrid – ha detto Christophe Henrotay -. E' una grande decisione, vorrebbe avvicinarsi alla sua famiglia e ai Blues è già arrivata un'offerta in tal senso”.

L’agente ci tiene a sottolineare una cosa: “E' vero che a Madrid percepirà un ingaggio più alto ma ha respinto offerte migliori perché questa è più di una decisione economica. Si tratta di essere tutti ragionevoli. Il Real ha fatto un'offerta ragionevole per un giocatore che ha un solo anno di contratto e che si potrebbe assicurare a parametro zero fra 12 mesi”, mettendo poi pressione al club londinese: “Il Chelsea potrebbe incassare una somma giusta per il ragazzo adesso e prendere un sostituto, oppure dovrà farlo l'estate prossima ma senza incassare nulla per Thibaut”. La cifra che il Real Madrid è disposto ad investire su Courtois dovrebbe essere attorno ai 35 milioni di euro, con un ingaggio da corrispondere al giocatore da 11 milioni annui, contro i 7.5 che il belga percepisce a Londra attualmente.

Una bella gatta da pelare dunque per il nuovo tecnico Blue Maurizio Sarri, che potrebbe ritrovarsi senza il portiere a pochi giorni dalla fine del mercato estivo: in Premier League infatti la sessione si chiude il 9 agosto alle 18 e, in caso di cessione, la società dovrebbe ricercare in fretta e furia un sostituto all’altezza. Il nome su cui si concentrerebbero le mire della dirigenza londinese sarebbe quello di Jordan Pickford dell’Everton, mentre la pista che porta a Kasper Schmeichel sembra tramontata; attenzione infine all’ipotesi Pepe Reina, che Sarri conosce molto bene.