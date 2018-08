CalcioMercato: Pogba e il suo futuro

Dopo Vidal al Barcellona e CR7 alla Juventus, un altro super giocatore potrebbe scegliere di muoversi verso altre esperienze. Il profilo del calciatore in questione è quello di Paul Pogba.

Il giovane giocatore francese sarebbe in procinto di lasciare lo United per una nuova esperienza. La notizia è che il suo agente, il super procuratore Mino Raiola, sarebbe in viaggio verso Manchester per parlare con la dirigenza dei Red Devils e con il manager Josè Mourinho. Il rapporto con il portoghese si è logorato. Bisognerà fare in fretta perchè il mercato inglese chiude il nove Agosto. Infatti Mourinho, prima di cedere il suo asso francese, vorrebbe trovare il sostituto e, al momento, non c'è nessun nome.

Sulla vicenda Pogba, il quotidiano catalano Mundo Deportivo non ha dubbi: sarà duello Juve-Barcellona. Da un lato, c'è il sogno e la possibilità di giocare con la Pulce argentina Messi, dall'altro l'appeal di CR7 e del ritorno nella squadra che lo ha reso il giocatore che è diventato. L'ostacolo con cui rimane da confrontarsi, per le due società, sono i modi e i tempi dell'operazione. Lo United ha poco margine per operare sul mercato e chiederà soldi e, magari, delle contropartite. La Juventus potrebbe sfruttare la carta Pjanic (seppur sia vicino al rinnovo e la società torinese non vorrebbe cederlo). I catalani, sempre secondo Mundo Deportivo, potrebbero proporre due carte sul tavolo: Yerry Mina, classe '94, autore di un buon Mondiale con la sua Colombia, di ruolo difensore centrale o Andrè Gomes, centrocampista, di cui il Barca sta tentando di vendere in tutti i modi e che Josè Mourinho conosce molto bene.

I Blaugrana potrebbero anche mettere sul piatto un offerta solo cash da 100 milioni di sterline, equivalente di 112 milioni di euro. Il futuro di Pogba si deciderà a breve con i tifosi della Juve che sognano il ritorno del figliol prodigo a casa, mentre quelli del Barca sognano le geometrie tra il francese e Messi.