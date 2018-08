Champions League: la presentazione delle partite odierne

Un turno di Champions League pronto a regalarci i primi match di discreto interesse. Scendono in campo squadre "minori", ma comunque in grado di recitare ruolo chiave in patria. Si parte alle 16 con l'Astana, squadra che abbiamo apprezzato lo scorso anno in Europa League. Affronta la Dinamo Zagabria, compagine croata dai trascorsi in Europa, che sogna di essere di nuovo protagonista e, magari, centrare l'accesso in Europa League da terza del suo girone. Alle 19 scatta dai blocchi di partenza il Quarabag, squadra azera che l'anno scorso affrontò la Roma. Lungo il cammino il BATE Borisov, in difetto un anno fa nella seconda competizione europea per club (era nel girone con l'Arsenal).

Alle 19:15 tocca al Malmo. Gli svedesi avranno un turno agevole contro il Vidi. Alle 19:30, occhio puntato su Praga. Lo Slavia, autore di una straordinaria stagione in cui ha tenuto dietro i cugini dello Sparta, riceve la Dinamo Kiev, formazione ucraina di grande tradizione. Alle 20, il giro dell'Europa continua e fa tappa in Belgio, dove lo Standard Liegi, in apparente crescita, duella con l'Ajax.

Alle 20:30 la Stella Rossa attende il Trnava, alle 21 chiude la serata il vero big match. I turchi del Fenerbahce hanno un compito e un ostacolo arduo da superare nella squadra del Benfica. I portoghesi, testa di serie lo scorso anno, vogliono entrare nei gironi, dopo che hanno perso il diritto di essere primi a vantaggio del Porto. In chiusura, piccola nota sull'Europa League che anticipa una partita: alle 18 il Maccabi Tel Aviv andrà in Armenia ad affrontare il Pyunik, rivelazione dei preliminari.