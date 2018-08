Chelsea, pagata la clausola per Kepa

Non è passata nemmeno una sessione di calciomercato dall'acquisto di Alisson Becker dalla Roma, per la cifra che ha sfiorato i 75 milioni di euro, che subito un nuovo portiere passa da una squadra, l'Athletic Bilbao, ad una nuova, il Chelsea, per un'altra cifra elevatissima, 80 milioni di euro. Il suo nome? Kepa Arrizabalaga Revuelta, più semplicemente Kepa. Tra il clamore e la solita sfacciataggine tipica del calciomercato, il giovane portiere spagnolo è pronto a passare alla squadra di Maurizio Sarri superando la valutazione economica di Alisson e diventando il portiere più pagato della storia del calcio. Il trasferimento dello spagnolo chiude le porte dello Stamford Bridge ad un altro spagnolo, Pepe Reina che, attualmente al Milan, è stato accostato ai londinesi nel corso delle ultime settimane. Grazie alla conferma della squadra basca, mediante un comunicato ufficiale, la notizia è che la trattativa si è conclusa:

"Mercoledì 8 agosto 2018, alle 12:02, La Liga ha certificato alla nostra società che il giocatore Kepa Arrizabalaga ha soddisfatto i requisiti per la rescissione unilaterale del contratto di lavoro che lo legava all'Athletic Club. La certificazione di cui sopra indica che il giocatore ha espresso il desiderio di risolvere unilateralmente il rapporto che lo legava al club dalla stagione 2004/05 e che l'importo del risarcimento stabilito nel contratto è stato depositato. L’Athletic ringrazia il giocatore per il suo contributo durante il periodo in cui è rimasto nel nostro club. In questo senso, l’Athletic Club continuerà a lavorare per fare in modo che far parte della sua prima squadra continui ad essere la massima aspirazione personale e professionale di ognuno dei giocatori, rappresentanti di una filosofia e di un progetto sportivo unici. Il nostro futuro è costruito su una scelta liberamente adottata nel passato e che porta solo un senso di orgoglio. Centinaia di giocatori che hanno considerato la nostra prima squadra come la loro aspirazione hanno seguito questa strada; e questa scommessa si ritrova sia in coloro che sono rimasti all’Athletic durante la loro carriera sportiva a causa del loro desiderio, sia in coloro che hanno avuto un'uscita indesiderata dal club frutto dalle decisioni tecniche di ciascun momento".

Il 23enne di Ondarroa ha già disputato 53 presenze nella massima serie spagnola, La Liga, ed è stato vicino in passato al Real Madrid di Zinedine Zidane - allora - per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, dovuti ad una precedente clausola rescissoria. Dopo l'interesse dei blancos di Florentino Perez la squadra basca ha deciso di rinnovare il contratto di Kepa inserendo la clausola di 80 milioni attualmente pagata dal Chelsea. L'arrivo dello spagnolo libera il trasferimento al Real Madrid di Thibaut Courtois per 40 milioni di euro, dopo mugugni e malumori, con la conferenza stampa di presentazione del belga che verrà effettuata nella giornata di domani o dopodomani.