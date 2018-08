Mateo Kovacic è un nuovo giocatore del Chelsea di Sarri

Il Chelsea completa il trio di centrocampo titolare di Maurizio Sarri con l'arrivo di Mateo Kovacic in prestito dal Real Madrid. Il croato arriva a Londra in prestito, all'interno dello scambio che ha portato Courtois a volare in Spagna per prendere possesso della porta della squadra di Lopetegui. Kovacic aveva espresso la sua volontà di lasciare la Spagna dopo alcune stagioni in cui non era mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da vero protagonista, ma con davanti Kroos, Modric e Casemiro non sarebbe stato semplice per nessuno.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Chelsea: "Mateo Kovacic arriva al Chelsea dal Real Madrid in prestito per la prossima stagione". Sono arrivate anche le prime dichiarazioni del giocatore croato: "Sono davvero felice ed emozionato di essere qui al Chelsea. È una sensazione incredibile. Proverò a fare del mio meglio per questo club. Per me è un campionato nuovo, l'inizio è sempre duro ma sono certo che l'allenatore e i miei nuovi compagni di squadra mi aiuteranno e non vedo l'ora che inizi una grande stagione".

Per Sarri una pedina importante da inserire dentro i meccanismi del suo 4-3-3 e che potrebbe ricordare Hamsik nel Napoli come caratteristiche di gioco. Il centrocampo del Chelsea formato da Kante, Jorginho e Kovacic appunto può ricordare quello composto in azzurro sempre da Jorginho, indispensabile per Sarri, Allan e Hamsik. Fatica, geometrie, qualità e inserimenti, in un mix che a Londra sperano di ritrovare uguale, se non migliore, rispetto a quanto visto a Napoli. La mano incaricata di mettere insieme tutto questo è quella di Maurizio Sarri.