Eredivisie: ricomincia ufficialmente il massimo campionato olandese di calcio

Finalmente ci risiamo, comincia l'Eredivisie! Il miglior campionato d'Olanda, da sempre fucina di talenti, riapre i battenti con l'interessante Zwolle-Heerenveen, formazioni che fra mezz'ora scenderanno in campo nella loro sfida d'esordio. Il PEC parte favorito per il fattore-casa, gli ospiti venderanno cara la pelle. Subito in salita, poi, l'inizio del Graafschap, contro un Feyenoord che vorrà lottare seriamente per il titolo dopo la scorsa stagione. Occhio anche al match dell'ADO Den Haag, in casa e contro la neo-promossa Emmen. I sorprendenti pellicani hanno sfiorato l'Europa, ora vogliono riprendere da dove hanno interrotto l'anno scorso.

Fari puntati, poi, sul piccolo Fortuna Sittard, squadra che torna in Eredivisie dopo circa dieci anni di anonimato. Contro l'Excelsior, la foga dell'esordio potrebbe regalare risultati inaspettati. Esordio casalingo, invece, per i campioni in carica del PSV Eindhoven, contro un Utrecht tutt'altro che sottovalutabile. I bazoer sono ancora i più forti, l'utreg non è però da sottovalutare. Più agevole il turno dell'Ajax, contro un Heracles Almelo equilibrato ma notoriamente poco pericoloso lontano dalle mura amiche. Occhio però a dare già per decisa la sfida.

Vuole convincere fin da subito, inoltre, l'AZ Alkmaar, che se la vedrà contro un NAC Breda il cui primo obiettivo sarà sicuramente quello di fare quanti più punti per la salvezza. Pronto ad un'altra stagione importante, poi, il Vitesse, che esordirà in campionato contro il Groningen. I gialloneri punteranno all'Europa League, partire bene potrebbe però essere la molla giusta per sognare in grande. Discorso analogo, infine, per il Willem II, contro un VVV Venlo che nella scorsa stagione ha dato segnali altalenanti. Chi la spunterà?