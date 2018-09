Supercoppa spagnola - Vince il Barcellona: battuto 2-1 il Siviglia

NOT : GRAN STADE DE TANGER INCONTRO VALEVOLE PER LA SUPERCOPPA SPAGNOLA

Il Barcellona vince la Supercoppa Spagnola. A Tangeri catalani battono il Siviglia aggiudicandosi il primo trofeo stagione. Successo in rimonta per la squadra catalana visto che è proprio il Siviglia a passare in vantaggio con Sarabia ma Piqué pareggia a fine primo tempo. Nella ripresa ci pensa Dembelé, con un gol pazzesco, a regalare il successo alla compagine di Valverde. Rimpianti per un buon Siviglia che nel finale ha fallito un rigore con Ben Yedder.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Siviglia con Vazquez e Sarabia a supporto dell'unica punta Muriel mentre il Barcellona risponde col 4-4-2 con Messi e Suarez a comporre il reparto offensivo.

Ritmi blandi in avvio di gara ma al 9', al primo acuto, il Siviglia passa in vantaggio con Sarabia che sfrutta un rimpallo a favore e col mancino a giro batte Ter Stegen, 1-0. La reazione del Barcellona arriva al 15' con Messi che, su azione d'angolo, entra in area e calcia col piatto ma l'estremo del Siviglia si oppone. Poco dopo è il turno di Suarez che, servito dallo stesso Messi, incrocia col destro ma Vaclik risponde presente. Al 27' terza chance per i catalani con Lenglet che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca di testa ma manda alto di nulla.

Assedio del Barca che al 37' sfiora nuovamente il vantaggio con Suarez che incrocia col destro da ottima posizione, palla larga. Al 42', però, arriva il meritato pareggio della compagine catalana con Piquè che, dopo un palo di Messi su punizione, insacca a porta vuota, 1-1. Immediata la reazione del Siviglia con Muriel che disorienta Semedo e mette al centro per la girata di Escudero ma Ter Stegen salva i suoi con un miracolo.

Nella ripresa Valverde inserisce subito l'artiglieria pesante mandando in campo Rakitic e Coutinho per Rafinha ed Arthur mentre nel Siviglia fa il suo debutto André Silva. Al 60' primo acuto della seconda frazione di gioco con Messi che ci prova ancora su punizione ma Vaclik respinge con i pugni. Su capovolgimento di fronte ad un passo dal vantaggio il Siviglia con Vazquez che colpisce di testa centrando la parte alta della traversa. Partita molto divertente con le squadre lunghe e al 63' il Barca va molto vicino al vantaggio con Dembelè che entra in area e spara col mancino ma l'estremo andaluso se la cava in qualche modo.

Risponde colpo su colpo il Siviglia che al 69' sfiora il gol con Vazquez che prende la mira, dai 20 metri, ma il suo mancino termina fuori di un soffio. Al 78' catalani ad un passo dal vantaggio con Suarez che calcia col destro, da ottima posizione, ma Vaclik respinge. Sulla palla arriva Messi che calcia a botta sicura ma l'estremo difensore del Siviglia si oppone. Passano pochi secondi, però, è il Barcellona passa con un meraviglioso col di Dembelè che esplode un siluro dai 25 metri che si insacca nel sette, 1-2. Le emozioni non finiscono qui perché al 90' Ter Stegen stende Aleix Vidal in area di rigore, l'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Ben Yedder che calcia malissimo e l'estremo tedesco blocca senza problemi. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona si aggiudica il primo trofeo stagionale battendo 2-1 il Siviglia.