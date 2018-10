Supercoppa di Germania: Bayern favorito, Eintracht per l'impresa

Alla Commerzbank-Arena di Francoforte verrà assegnato il primo trofeo stagionale. Da una parte il Bayern Monaco, campione di Germania con il sesto meisterschale consecutivo, dall'altra l'Eintracht Francoforte che in finale di Dfb Pokal ha sconfitto proprio i bavaresi per 3-1.

Dalla finale di Berlino sono mutate molte cose per entrambe le squadre. Il Bayern ha cambiato l'allenatore, scegliendo proprio Niko Kovac, ex tecnico delle Aquile, sostituito da Adolf Hütter sulla panchina dell'Eintracht. Una marcia in più quindi per i bavaresi, che potranno contare sulla conoscenza dei punti deboli degli avversari per vincere la Supercoppa. In estate il punto cardine della Diva del Meno, Kevin Prince Boateng, ha lasciato la squadra per accasarsi al Sassuolo, creando un vuoto nel centrocampo dell'Eintracht. La squadra allenata da Hütter dovrà fare a meno del centrocampista offensivo, visto che la dirigenza non ha ancora acquistato un sostituto all'altezza del ghanese. Il Bayern in sostanza non ha cambiato molto, ha preferito ringiovanire la squadra con innesti del calibro di Goretzka e Gnabry, tornato dal prestito all'Hoffenheim.

L'Eintracht potrà compiere di nuovo il miracolo? Sulla carta no. Le Aquile, invece di rinforzarsi, hanno abbassato il livello della rosa, perciò a meno di clamorose sorprese la Supercoppa prenderà la via di Monaco.

Probabili formazioni:

Eintracht Francoforte: Wiedwald; Chandler, Abraham, Salcedo, Willems; Hasebe, De Guzman, Stendera; Gacinovic, Rebic, Haller

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Thiago, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski