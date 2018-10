Ligue 1 - I risultati del sabato

Il primo sabato di Ligue 1 ci regala risultati interessanti su cui ragionare. Il Monaco apre il programma, vincendo su un campo ostile come quello del Nantes. Successo della squadra del Principato per 3-1, con gli ospiti che aprono le marcature nella ripresa al 69' con Rony Lopes, dopo un primo tempo in equilibrio. Al minuto 80 arriva il raddoppio del Monaco con la rete di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Jovetic. Chiude il conto il solito Falcao, sempre più leader e punta di diamante dei monegaschi. Nel recupero arriva il gol della bandiera del Nantes con Sala. Partita bellissima anche quella tra Angers e Nimes, degna di due squadre che vogliono trovare la salvezza. Vincono gli ospiti 4-3, ma sette gol è sinonimo di sicuro spettacolo. Dopo un primo tempo giocato sul filo dell' equilibrio con il gol al 4' di Thioub per il vantaggio degli ospiti pareggiato, alla mezz'ora, da Capelle, nel secondo parziale va in scena lo show dell'Angers. I gol al 51' di Fulgini e quello del 3-1 firmato da Traore ribaltano la situazione, ma il Nimes, ferito nell'orgoglio, accorcia con Depres al 76'. Il cartellino rosso sventolato a Miguel poteva essere la pietra tombale sul match con gli ospiti costretti a rimontare in 10. L'impresa però si compie nei minuti finali con i gol all'85' di Ripart ed al minuto 88 di Depres che firma il vantaggio finale.

Parte bene anche il Lille, che nonostante lo svantaggio inizialeo contro il Rennes per il gol di Grenier, recupera con Mothiba sul finale di primo tempo. Nella ripresa, il Lille stacca e rompe l'equilibrio con i gol di Pepe e Bamba. Perde, invece, il Montpellier e inizia male l'annata contro una avversaria diretta come il Dijon nello stadio di casa. Le Paillade partono bene davanti ai propri tifosi con la rete di Mendes e controllando il primo tempo, ma nella ripresa sono gli ospiti a passare per ben due volte con Tavares e Coulibaly. Basta invece un gol al Reims per espugnare l'Allianz Riviera di Nizza. Il Saint-Etienne vince in casa contro il Guingamp, con le reti di Khazri e Diony, dopo il momentaneo pareggio di Thuram per gli ospiti.

RISULTATI

NANTES- MONACO 1-3

ANGERS-NIMES 3-4

LILLE-RENNES 3-1

MONTPELLIER-DIJON 1-2

NIZZA-REIMS 0-1

ST.ETIENNE-GUINGAMP 2-1