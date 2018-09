Eredivisie: vincono PSV ed AZ, pari Ajax. Crollo per Feyenoord ed Utrecht

Primi novanta minuti e subito tante emozioni in Eredivisie. Nel miglior campionato d'Olanda, infatti, delle big vince solo il PSV Eindhoven, che contro l'Utrecht segna addirittura quattro reti. Apre i giochi Pereiro, li chiude Dumfreis, in mezzo i goal di Bergwjin e Lozano. Bene anche l'AZ Alkmaar, che disintegra per 5-0 il povero NAC Breda. Le Teste di formaggio passano in vantaggio con Svensson, marcando la sfida grazie a Hatziakidos e Boadou. Nella ripresa, infine, Koopmeiners e Johnsen completano l'opera. Dilagante successo, poi, per il Vitesse, che vince per 5-1 contro il Groningen. Linssen sblocca la sfida, Doan la pareggia. I gialloneri dilagano però con Bero, Beerens, Clarke-Salter e Matavz.

Pazza sfida, invece, tra PEC Zwolle ed Heerenveen, che vince per 2-3 trascinato dalla doppietta di Thorsby e dal goal di Zeneli. Inutili, per i padroni di casa, le reti di van Duinen ad inizio e fine match, entrambe da rigore. Esordio in Eredivisie da sogno, poi, per l'Emmen, che in casa dell'ADO Den Haag conquista tre punti pensatissimi. Passati in vantaggio grazie a Bijl e Jansen, gli ospiti reggono nonostante il goal di Becker. Novanta minuti fruttuosi, inoltre, per il VVV Venlo, che in casa del Willem II conquista tre punti preziosi grazie alla marcatura vincente messa a segno da Post.

Brutto tonfo all'esordio, al contrario, per il Feyenoord Rotterdam, fermato sul 2-0 dal sorprendente Graafschap di de Jong. Apre i giochi Serrarens, li chiude l'ex PEC Zwolle Nijland. Pari con goal, poi, tra Excelsior e Sittard, che disputa una gara accorta e compatta. I padroni di casa passano in vantaggio con Matthej, è di Smeets la rete del definitivo 1-1. Infine, brutto stop anche per l'Ajax, che in casa dell'Heracles Almelo non va oltre l'1-1: apre i giochi Peterson, de Ligt allontana gli incubi dei lancieri.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

12.08. 16:45 Alkmaar Breda 5 : 0

12.08. 14:30 Graafschap Feyenoord 2 : 0

12.08. 14:30 Vitesse Groningen 5 : 1

12.08. 12:15 Den Haag FC Emmen 1 : 2

11.08. 20:45 Excelsior Sittard 1 : 1

11.08. 20:45 PSV Utrecht 4 : 0

11.08. 18:30 Ajax Heracles 1 : 1

11.08. 18:30 Willem II Venlo 0 : 1

10.08. 20:00 Zwolle Heerenveen 2 : 3