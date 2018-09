Liverpool travolgente, chi ben comincia è a metà dell'opera

"Meglio di come mi aspettavo, sono stato sorpreso anche io dalla bellezza del nostro gioco". Parole e musica di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che si gode l'ottimo esordio stagionale in Premier dei suoi Reds. Era dal lontano 1932 - altri tempi ed altro calcio - che non vinceva con un punteggio così largo la sua prima gara di campionato tra le mura amiche di Anfield Road. Dopo la delusione della finale di Champions, quella di ieri è stata una vittoria importante che va ad incidere sul morale della squadra, chiamata a recitare un ruolo da protagonista entro ed oltre i confini nazionali.

Il 4-0 con il quale il Liverpool ha sommerso, dilaniato il malcapitato West Ham di Pellegrini, è un avviso ai naviganti: i Reds sono stati travolgenti, ed hanno urlato - qualora ce ne fosse ancora bisogno - tutte le ambizioni di vertice, tutta la voglia di vincere. Ad andare in gol sono stati gli attaccanti, ma tutti i giocatori in campo hanno offerto il proprio contributo. Ha sbloccato Salah, poi Manè ha chiuso i giochi con una doppietta prima del sigillo finale di Sturridge, che ha apposto la ceralacca alla vittoria. La squadra di Klopp è stata impressionante, specie nei primi 20' di gioco quando non ha fatto respirare gli avversari, rinchiudendoli nella propria aria di rigore. Molto sollecitato - come sempre - anche il gioco sulle fasce, con Alexander-Arnold e Robertson sempre chiamati a spingere e pennellare cross invitanti. Anche i nuovi acquisti si sono ben comportati, meglio Naby Keita che Alisson, ma solo perchè il portiere non è stato quasi mai impegnato. L'ex Lipsia ha sciorinato una prestazione sontuosa, è stato gigantesco, sublime sia in fase di possesso palla che in quella di contenimento. Nel finale, per non farsi mancare nulla, ha anche agito sulla linea degli attaccanti, sfruttando in pieno le sue doti da velocista. Acquisto azzeccatissimo, per un giocatore classe '95 che ha ancora ampi margini di miglioramento. Shaqiri è entrato a gara in corso, mentre per Fabinho l'esordio è stato solo rimandato.

Per il Liverpool si è trattato del successo numero 500 nell'era della Premier League. La sfida al Manchester City è iniziata nel modo giusto, il guanto è stato lanciato, ci si attende un lungo testa a testa, perchè Citizens e Reds - al momento - è quanto di meglio ha da offrire il calcio inglese.