Atletico Madrid, gli ultimi aggiornamenti in vista della Supercoppa europea

La prima volta è sempre un po' speciale perché non può essere altro questa super finale di Supercoppa Europea. Atletico Madrid contro Real Madrid, le due squadre più importanti della capitale spagnola sono pronte a darsi battaglia per l'ennesima volta nella loro storia, nuovamente in finale, sempre in un palcoscenico dal sapore europeo, anzi supereuropeo. Per la prima volta nella storia del calcio due squadre della stessa città si affronteranno nella finale di Supercoppa Europea che avrà luogo in Estonia, a Tallin, la capitale.

Simeone si scontra nuovamente con i blancos, la squadra del popolo sfida la squadra più ricca, quella che sta nei posti più alti del calcio mondiale in quanto a trofei, business e giocatori. Se da una parte l'allenatore argentino è pronto ad iniziare la sua ottava stagione come allenatore dei colchoneros, il Real inaugurerà la nuova era Lopetegui proprio in un derby sentitissimo da entrambe le parti soprattutto a seguito delle numerose finali disputate fra le due compagini madrilene anche a livello nazionale. Simeone è riuscito nell'impresa di battere i galacticos due volte in una finale: Coppa del Re e Supercoppa Spagnola ma perdendo miseramente nell'habitat della società di Florentino Perez, in Champions League, quella competizione che sembra essere maledetta per i colchoneros.

Come sta, dunque, l'Atletico? Durante il mercato estivo (che in Spagna, a differenza dell'Italia, si concluderà alla fine di Agosto) la squadra del Wanda Metropolitano ha dovuto salutare diversi giocatori: Gameiro, Vrsaljko, Vietto, Werner e in particolar modo Gabi e Fernando Torres. Al loro posto sono arrivati Rodri, Kalinic, Arias, Jonny Castro, Adan, Gelson Martins e Lemar. Quest'ultimo è stato il fiore all'occhiello del calciomercato colchoneros grazie alla cifra di 70 milioni di euro sborsata per il cartellino dell'ex Monaco. Da non escludere, inoltre, la permanenza di Antoine Griezmann, per la gioia dei tifosi.

Nel corso della preparazione prestagionale, l'Atletico ha disputato cinque partite, portando a casa due vittorie, un pari e due sconfitte. La review della finale di Europa League League contro l'Arsenal ha portato ad un pareggio per 1-1 prima della sconfitta contro il Paris Saint-Germain per 3-2 a cui si succedono l'1-1 contro lo Stoccarda, l'1-0 a Cagliari e il ko contro l'Inter, al Wanda Metropolitano per 1-0. Nel precampionato Simeone ha avuto modo di inserire e far notare le gesta di alcuni giovani interessanti come Victor Mollejo, Joaquin Munoz e Borja Garces.

Nessun indisponibile per Simeone e i suoi uomini. La probabile formazione dei biancorossi sarà il seguente 4-4-2: Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke, Rodri, Saul, Lemar; Diego Costa, Griezmann. I bookmakers danno la vittoria del Real Madrid per 2,50 mentre quella dell'Atletico a 2,95. Il pareggio è quotato 3,15; si prevede una gara equilibrata.