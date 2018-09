Supercoppa europea, la vigilia in casa Real Madrid

Come un primo giorno di scuola, per il nuovo Real Madrid orfano di Cristiano Ronaldo, e per Julen Lopetegui, nuovo allenatore dei blancos. Il derby in Supercoppa europea farà da antipasto a quello successivo, in Liga, che si disputerà il 30 settembre. Il Real Madrid scenderà in campo, dunque, senza il fenomenale CR7, ma forse con Luka Modric, convocato, seppur sia al centro del mercato delle ultime ore, data la volontà - chiara - del giocatore di voler sposare il progetto dell'Inter e lasciare la capitale spagnola dopo aver vinto praticamente tutto.

Sono trascorsi più di due mesi e mezzo dalla conquista della Champions League, nella bizzarra serata di Kiev, ma la fame di successo, di trofei, delle merengues non si è placata. A Tallinn è in ritiro il Real, e domani alle 21.00 sarà sfida totale ai cugini dell'Atletico, in palio c'è il primo trofeo continentale. Riguardo la partita, in conferenza stampa, Sergio Ramos e Marcelo hanno così presentato la sfida. Così lo spagnolo: "Siamo il Real, ed abbiamo l'obbligo di provare a vincere sempre. Non pensiamo al passato, e a Cristiano, pensiamo al presente ed a vincere la Supercoppa, che è il nostro obiettivo più immediato". Sulla stessa lunghezza d'onda, anche il terzino brasiliano: "Ci aspetta una partita molto dura, si affrontano due delle migliori squadre d'Europa. Siamo migliorati, anche l'Atletico è più forte, sarà una bella partita, aperta ad ogni risultato".

Lopetegui con le idee chiare in quel di Tallinn, presentando la gara: "Abbiamo lavorato bene in queste settimane, sono contento dei ragazzi, di cosa mi hanno dato. La squadra sarà protagonista, sono straconvinto che le qualità del gruppo usciranno fuori, faremo una grande stagione. Bale? E' fantastico, un professionista esemplare, può giocare anche in difesa, farà sempre la differenza".

Il dubbio principale per quanto riguarda la probabile formazione del Real Madrid è legato alla presenza in campo di Modric. Il croato, in ritardo di condizione poichè rientrato dalle vacanze soltanto da una settimana, è anche provato dalle vicissitudini di mercato, ma alla fine la sensazione è che Lopetegui lo butti nella mischia. Il primo ballottaggio riguarda la porta con Navas favorito rispetto a Courtois, appena vestitosi di 'blanco'. In attacco, appare scontato il tandem offensivo formato da Bale e Benzema, con Isco che giocherà qualche metro più indietro, per fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco.

Questo il probabile undici di partenza del Real Madrid: K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Benzema. All. Lopetegui.