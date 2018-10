Vavel Road to Bundesliga 2018/2019: Bayern verso il settimo titolo consecutivo?

Nella scorsa stagione, il Bayern ha vinto il sesto meisterschale consecutivo, è stato eliminato in semifinale di Champions League dal Real Madrid e ha perso la finale di Dfb Pokal contro l'Eintracht Francoforte. Al termine dell'ultima annata calcistica, Jupp Heynckes ha lasciato definitivamente la Baviera per dare spazio all'uomo di Berlino, Niko Kovac, colui che ha sconfitto il Bayern in finale di Coppa di Germania.

Il tecnico croato ha lasciato Francoforte dopo due anni, conquistando una qualificazione in Europa League nel corso della stagione 2017/18. A Monaco è ripartito dal 4231 preso in eredità da Heynckes, mutando alcuni interpreti. Il primo trofeo è già in saccoccia, prova di forza proprio contro l'Eintracht nella DFL Supercup. Dal mercato, in Baviera sono atterrati Gnabry, dopo due grandissime stagioni all'Hoffenheim, Goretzka dallo Schalke 04 a parametro 0 ed è tornato Renato Sanches dallo Swansea. La difesa è rimasta invariata, con Süle che verrà inserito a partita in corso per sostituire Boateng o Hummels. A centrocampo partirà titolare il nuovo arrivato Goretzka, che darà un ulteriore supporto alla difesa oltre ad impostare l'azione, con James al suo fianco. Sulla trequarti sempre presenti Robben e Müller, mentre Coman prenderà il posto del francese Ribery. In attacco Lewandowski, già devastante con l'Eintracht nella Supercoppa tedesca.

A completare la rosa si possono trovare calciatori come Javi Martinez, Rudy, Thiago Alcantara, Tolisso, Gnabry e Wagner. Manca Vidal, da alcuni giorni un nuovo giocatore del Barcellona. Il Bayern ha una squadra molto importante, detiene i favori del pronostico in Bundesliga, mentre per quel che riguarda la Champions ad oggi sembra mancare qualcosa rispetto alle altre corazzate del vecchio continente.