Barcellona, per Pogba c'è ancora tempo

Ancora tre settimane circa, per seguire il grandissimo colpo a centrocampo. Il mercato in Spagna chiude il 31 agosto ed il Barcellona continua a sognare Paul Pogba. Ad alimentare le speranze dei tifosi ci ha pensato il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, che a specifica domanda sul francese ha risposto: “Non voglio fare nomi perché ho rispetto di tutti i club, mancano ancora 20 giorni alla fine del mercato e vedremo cosa fare, anche in base alle cessioni”.

Dunque, la pista che porta all’ex calciatore della Juventus è ancora aperta e percorribile, anche se il fatto che in Premier League il mercato in entrata sia chiuso complica tutta l’operazione: in caso di cessione del Campione del Mondo – autore del primo goal della nuova stagione inglese contro il Leicester – il Manchester United non avrebbe la possibilità di sostituirlo. Lo stesso Pogba ha lasciato intendere nei giorni scorsi di spingere per la partenza, dicendosi “non felice della situazione”, ed ecco dunque che scatta la strategia del Barça, ipotizzata dal tabloid inglese Telegraph, che ricalca il piano messo in atto per portare Philippe Coutinho al Camp Nou, ossia procrastinare l’assalto nel mercato di gennaio, in modo da lasciare margine di manovra ai Red Devils per cercare un rimpiazzo all’altezza.

Per l’immediato invece resta viva l’ipotesi Adrien Rabiot: il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha apertamente dichiarato che per il giocatore ci sono poche possibilità di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2019 e perciò la cessione entro fine agosto viene presa in forte considerazione, per evitare di non incassare nulla tra un anno. La richiesta dei parigini è molto alta – almeno 50 milioni – e sul classe ‘95 è forte l’interesse anche di due club italiani, ossia il Milan e la Juventus, entrambi propensi però ad aspettare che si svincoli e che possa essere ingaggiato a parametro zero. Bartomeu ha comunque sottolineato il fatto che la situazione in entrata è subordinata alle uscite ed in questo caso il profilo maggiormente indiziato a lasciare Barcellona è quello di Rafinha, sul quale l’Inter resta vigile, aspettando il momento in cui il sogno Luka Moric svanisca definitivamente.