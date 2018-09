Preliminari Champions League: fuori lo Spartak Mosca, la Stella Rossa passa ai supplementari

Ieri sera si è disputata ed è terminato il terzo turno dei preliminari di Champions League. Qualche esclusa eccellente che ha dovuto salutare la massima competizione europea andando, così, a disputare l'ultimo turno di qualificazione ai gironi dell'Europa League.

Luiz Adriano condanna la sua squadra: lo Spartak Mosca. I russi dovevano ribaltare il 3-2 subito in Grecia contro il Paok, ma l'ex Milan si fa espellere per fallo di reazione al 33' lasciando in inferiorità numerica i suoi compagni. La squadra di Salonicco difende lo 0-0 e accede all'ultimo turno preliminare dove affronterà il Benfica, che ha pareggiato 1-1 in Turchia, ma vinse sette giorni fa al Da Luz per 1-0.

Fuori a sorpresa il Celtic. In questa stagione non vedremo gli scozzesi partecipare alla Champions League. I Celts cadono in Grecia 2-1 contro l'AEK Atene che esulta per i gol di Galo e dell'ex Inter Livaja. Non serve a nulla la rete siglata all'80' di Sinclair. I greci ora si contenderanno un posto ai gironi contro il MOL Vidi, squadra ungherese che ha eliminato a sorpresa il Malmo pareggiando in casa per 0-0, forte dell'1-1 strappato all'andata in Svezia.

Non sbaglia l'Ajax. Gli olandesi, dopo il pareggio ottenuto in Belgio per 2-2, demoliscono 3-0 lo Standard Liegi scongiurando una clamorosa eliminazione. A raggiungere i Lancieri nell'ultimo turno di qualificazione è la Dinamo Kiev, squadra esattrice dello Slavia Praga.

Tutto facile per la Dinamo Zagabria che dopo il 2-0 ottenuto in Kazakistan amministra il vantaggio nel ritorno casalingo che la vedeva opposta all'Astana, la decide Gavranovic al 74'. I croati ora troveranno lo Young Boys Berna che godeva di un bye.

Senza patemi centra il passaggio del turno il Red Bull Salisburgo, squadra che abbiamo potuto ammirare lo scorso anno quando arrivò sorprendentemente in semifinale di Europa League eliminando Borussia Dortmund e Lazio. Gli austriaci vincono 1-0 in Macedonia trovando la rete al 92' grazie a Minamino ed ora troveranno come avversari la Stella Rossa di Belgrado che ha eliminato il Trnava ai supplementari con la rete decisiva di Radonjic.

Non rivedremo il Qarabag ai gironi di Champions League. Gli azeri sono stati relegati in Europa League dal BATE Borisov che ha approfittato del pareggio per 1-1 in Bielorussia dopo la vittoria per 1-0 all'andata in Azerbaigian.

I RISULTATI

Trnava (SVK)-Stella Rossa (SRB) 1-2 DTS (1-1) Shkendija (MAC)-Red Bull Salisburgo (AUT) 0-1 (0-3) BATE Borisov (BLR)-Qarabag (AZE) 1-1 (1-0) Dinamo Zagabria (CRO)-FC Astana (KAZ) 1-0 (2-0) MOL Vidi (HUN)-Malmo FF 0-0 (1-1) AEK Atene (GRE)-Celtic (SCO) 2-1 (1-1) Fenerbahce (TUR)-Benfica (POR) 1-1 (0-1) Spartak Mosca (RUS)-PAOK Salonicco (GRE) 0-0 (2-3) Ajax (NED)-Standard Liegi (BEL) 3-0 (2-2) Dynamo Kyiv (UKR)-Slavia Praga (CZE) 2-0 (1-1)