Liga spagnola: presentazione e orari del weekend

Parte ufficialmente la Liga o meglio ci siamo quasi. La rincorsa al Barcellona campione prende forma nel weekend alle porte. Real e Atletico, con i blancos reduci dalla perdita di CR7 e i Colchoneros freschi vincitori della Supercoppa Europea, daranno battaglia dalla prima giornata ai catalani. Il Valencia vuole confermarsi squadra da tenere in considerazione, così come ruolo d'élite vogliono ricoprire le due di Siviglia e le due basche Bilbao e Real Sociedad. Occhio alle incognite Villarreal e Celta Vigo.

La Liga inaugura il suo primo turno Venerdì con due anticipi: alle 20:15 scontro salvezza tra il Girona, il quale vorrebbe ribadire la scorsa positiva stagione e provare ad entrare nella corsa all'Europa League, e il neopromosso Valladolid, squadra che lo scorso anno ha fatto una seconda serie da protagonista meritando appieno la promozione. Alle 22:15 spazio a un Betis dalle grandi ambizioni contro un Levante reduce da un'annata travagliata e che al Benito Villamarin vorrà partire con il piede giusto.

Il Sabato menù ricco: antipasto alle 18:15 con un match che si preannuncia spettacolare e interessante, il Celta Vigo al Balaidos riceve l'Espanyol. Le due squadre vogliono candidarsi a possibili sorprese. Alle 20:15 cena in compagnia del Villarreal di Carlos Bacca, al Madrigal arriva la Real Sociedad . Alle 22:15, esordio dei campioni del Barcellona. Messi e compagni sono pronti alla prima dopo la vittoria della supercoppa spagnola. Al Camp Nou sbarca un Alaves chiamato a stupire.

Domenica, alle 18:15, si parte con la sfida salvezza tra Eibar e Huesca, di nuovo nel massimo campionato spagnolo dopo qualche anno di assenza. Alle 20:15 il Rayo Vallecano ha il compito di testare il Siviglia. Gli andalusi si affidano a Muriel e vogliono provare a rilanciare l'ex Milan Andrè Silva per centrare l'Europa League e lottare per un posto in Champions. Alle 22:15 tocca al Real Madrid contro il Getafe in un derby della capitale. Le Merengues, al Bernabeu, orfane di CR7 e con l'interrogativo Modric, ripartono dal trio Benzema-Bale-Asensio e dalle geometrie di Isco.

I due Monday Night portano in due campi diversi: alle 22 il Bilbao al San Mames riceve il Leganes. Avversario non impossibile per i padroni di casa, ma a cui prestare attenzione data la stagione non perfetta e critica dei baschi lo scorso anno. Ma prima di questa partita, alle 20, primo big-match stagionale al Mestalla tra il Valencia e l'Atletico Madrid. I Tarangoes vogliono partire bene e mettere un po' di pressione sulle tre squadre forti della Liga, vincere lo scontro diretto potrebbe essere un'arma da sfruttare. I Colchoneros, super campioni d'Europa, non hanno intenzione di perdere terreno dai cugini e dal Barcellona. La Liga sta per aprire i battenti, la stagione si annuncia tutta da vivere.