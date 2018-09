Eredivisie: Feyenoord ed Ajax pronte a vincere, prova del nove per il Vitesse

Trasferta interessante per l’AZ Alkmaar, che dopo il grande successo contro il NAC Breda dovrà vedersela contro un Emmen ugualmente vincente all’esordio. Le teste di formaggio partirebbero favorite, la neopromossa venderà sicuramente cara la pelle. Match lontano dalle mura amiche, inoltre, per il Vitesse, in casa di un Heerenveen che sembra più forte rispetto a quanto visto nella scorsa stagione. Una sfida difficile da pronosticare, che potrebbe tanto finire senza reti quanto in goleada. Partita sulla carta molto facile, al contrario, per il PSV Eindhoven, in casa di un Sittard molto meno forte dal punto di vista tecnico. I campioni d’Olanda in carica potrebbero seriamente dilagare.

Deve assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno, inoltre, l’Ajax, in casa di un VVV Venlo reduce da un pareggio ad inizio stagione. I lancieri, al centro di un cambiamento strutturale, non possono però sbagliare. Si prevede incerta ed imprevedibile, poi, la sfida tra Heracles Almelo ed ADO De Haag, squadre che fanno della compattezza il loro mantra strutturale. I bianconeri potrebbero però far valere il fattore-casa. Non può più fallire, invece, il Feyenoord Rotterdam, che dopo la sconfitta all’esordio deve necessariamente conquistare i tre punti. Contro l’Excelsior, in casa, si può vincere.

Novanta minuti tra deluse, poi, la sfida tra Utrecht e PEC Zwolle, compagini che nella scorsa stagione lottavano per un posto in Europa League. Nel prossimo match, si capirà meglio fin dove potrebbero spingersi. Trasferta difficile anche per il Willem II, che contro il Groningen proverà a fare il colpo grosso. Infine, match subito cruciale per il Graafschap: in casa del Breda, infatti, si può fare ancora punti.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17.08. 20:00 Groningen Willem II

18.08. 18:30 Breda Graafschap

18.08. 18:30 Venlo Ajax

18.08. 20:45 Heracles Den Haag

18.08. 20:45 Sittard PSV

19.08. 12:15 Utrecht Zwolle

19.08. 14:30 FC Emmen Alkmaar

19.08. 14:30 Feyenoord Excelsior

19.08. 16:45 Heerenveen Vitesse