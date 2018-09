Ligue 1: le big vogliono vincere ancora, obbligo-riscatto per il Nizza

Partendo dalla vetta, proverà a sorprendere ancora il Marsiglia di Rudi Garcia, che dopo il poker rifilato al Tolosa proverà a battere anche il Nimes, formazione neopromossa che ha battuto l’Angers all’esordio. L’OM non dovrebbe avere comunque problemi. Discorso analogo anche per il Paris Saint-Germain, pronto a battere anche il Guingamp dopo il 3-0 rifilato al Caen. I ragazzi di Emery partono favoritissimi, difficile pensare ad un loro passo falso. Subito big match, poi, quello tra Monaco e Lilla, che hanno vinto all’esordio. I monegaschi vogliono stupire, il LOSC cancellare le delusioni della scorsa stagione.

Subito prova del nove, invece, per lo Strasburgo, pronto ad affrontare un Saint Etienne pericoloso ed in forma. Les verts hanno voglia di piazzarsi in alto, lo Strasburgo di salvarsi velocemente e senza troppi patemi d’animo. Novanta minuti sulla carta agevole anche per l’Olympique Lyonnais, in casa di un Reims neopromosso che ha vinto all’esordio. L’OL è troppo forte sulla carta, occhio però alle sorprese. Sfida tra deluse, poi, quella che vede l’Angers ospite del Rennes. Sia i bianconeri che gli arancioneri, infatti, hanno perso all’esordio e vogliono vincere.

Si prevede una sfida molto tirata, poi, Amiens-Montpellier, formazioni che fanno della compattezza tattica il loro punto di forza. Potrebbe vincere l’equilibrio, non sono escluse però goleade inaspettate. Trasferta tutt’altro che agevole, al contrario, per il Nizza di Mario Balotelli, sconfitto all’esordio contro il Reims, un cocente 0-1 casalingo. In casa del Caen, infatti, i rossoneri non avranno vita facile. Match casalingo, infine, per il Dijon, contro un Nantes che deve cominciare a fare punti fin da subito.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17.08. 20:45 Reims Lione

18.08. 17:00 Guingamp Paris SG

18.08. 20:00 Amiens Montpellier

18.08. 20:00 Caen Nizza

18.08. 20:00 Dijon Nantes

18.08. 20:00 Monaco Lilla

18.08. 20:00 Rennes Angers

19.08. 15:00 Strasburgo St. Etienne

19.08. 17:00 Tolosa Bordeaux

19.08. 21:00 Nimes Marsiglia