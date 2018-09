Brasile, torna Alex Sandro fra i convocati

Un grande ritorno, conferme e tante sorprese. Il CT del Brasile Tite ha stilato la lista dei 24 convocati che affronteranno Stati Uniti e El Salvador nelle amichevoli del 7 e dell’11 settembre prossimi, in New Jersey e a Washington.

Il rientro è rappresentato da Alex Sandro: il terzino della Juventus era stato escluso dalla spedizioni in Russia per il Mondiale ed ora torna in verdeoro come terzino sinistro titolare, vista l’esclusione eccellente di Marcelo. Infatti il tecnico brasiliano ha dichiarato di voler sperimentare nuovi schemi e nuovi giocatori, perciò ben 11 cambi rispetto a chi ha disputato la rassegna iridata terminata ai quarti di finale: non ci sono, oltre al madridista, neanche l’interista Miranda, Paulinho, Fernandinho, Gabriel Jesus ed Ederson, tra gli altri, oltre agli infortunati Dani Alves e Danilo.

L’altro rappresentante della Serie A è ancora uno juventino, Douglas Costa, in un pacchetto offensivo in cui trovano spazio Neymar, Firmino e Willian come big ed i debuttanti Everton Soares del Gremio e Pedro Abreu del Fluminense. A centrocampo le certezze sono Coutinho, Renato Augusto e Casemiro, con Fred dello United pronto a prendersi più responsabilità insieme al rientrante Fabinho del Liverpool – 4 presenze per lui fra il 2015 ed il 2016 -; seconda convocazione per Arthur del Barcellona – 0 presenze però ancora per lui -, mentre al debutto assoluto sono Andreas Pereira e Lucas Paquetà. In difesa ci sono Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro appunto, Filipe Luis e Fagner, con Dedè del Cruzeiro che mancava dal 2013 e con Felipe del Porto alla caccia della prima presenza. Per la porta infine c’è Alisson, appena sbarcato a Liverpool, insieme a Neto del Valencia ed il classe ‘99 Hugo del Flamengo.

La lista completa:



Portieri: Alisson (Liverpool), Neto (Valencia) e Hugo (Flamengo);

Difensori: Alex Sandro (Juventus), Dede' (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (Psg);

Centrocampisti: Andreas Pereira e Fred (Manchester United), Arthur e Coutinho (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Paquetà (Flamengo), Renato Augusto (Beijing Guoan);

Attaccanti: Douglas Costa (Juventus), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Neymar (Psg), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea).