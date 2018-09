Liga: il Valladolid blocca il Girona, cade il Real Betis

Bentornata Liga! Il massimo campionato spagnolo apre i battenti con due match disputati nella serata di venerdì. Ritorna la caccia al Barcellona campione in carica e, per la prima volta dopo nove anni, non ci sarà più Ronaldo nel campionato iberico.

GIRONA-REAL VALLADOLID► Dopo l'ottimo campionato disputato l'anno scorso il Girona punta a migliorarsi ed ospita il Real Valladolid, squadra neopromossa. La squadra di Sacristan crea molto, attaccando per tutta la partita, ma trovandosi opposta una squadra che gioca per il pareggio. I padroni di casa non trovano la rete complice un Masip che si fa sempre trovare pronto ed un Stuani ancora non al top fisicamente. Un buon punto in trasferta per i Blanquivioletas, che hanno iniziato, da ieri sera, la rincorsa alla salvezza. Rimandati, invece, i catalani che sprecano molte occasioni e non riescono a partire nel migliore dei modi.

REAL BETIS-LEVANTE► Gli andalusi, complici dell'ottimo piazzamento ottenuto nella scorsa stagione quest'anno disputeranno l'Europa League. Il Betis crea tanto, anche nella prima frazione, ma non riesce mai a trovare il vantaggio. Gli ospiti, invece, hanno una sola occasione nei primi 45 minuti, al 33' Jason con una grande giocata salta due avversari e si porta sul fondo dove crossa e, a porta vuota, Roger non può sbagliare. Nella ripresa arriva subito il raddoppio delle Granotes, con il capitano Morales che approfitta di un contropiede per battere Lopez. Al 94' c'è ancora spazio per il tris dei valenciani. Il neoacquisto Dwamena scappa sulla fascia e serve un ottimo assist a Morales che firma la doppietta.