Liga - Buona la prima per il Barcellona: battuto l'Alaves 3-0

NOT : CAMP NOU INCONTRO VALIDO PER LA PRIMA GIORNATA DI LIGA

Nel match valido per la prima giornata di Liga il Barcellona batte il Deportivo Alaves 3-0. Succede tutto nella seconda frazione con i catalani che, dopo una serie di occasioni sprecate, passano in vantaggio grazie alla punizione di Messi. L'argentino colpisce anche due pali ma nel finale segna la sua doppietta personale con un mancino ravvicinato. Nel mezzo la rete di Coutinho che entra nel tabellino con un bel destro a giro. Buona la prima, dunque, per i catalani che sabato prossimo giocheranno in casa del Real Valladolid.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con Dembelè, Messi e Suarez a comporre il tridente d'attacco mentre il Deportivo Alaves risponde col 4-1-4-1 con Sobrino unica punta.

Pronti via e dopo tre minuti Barcellona vicino al vantaggio con Messi che, servito da Rakitic, incrocia col destro ma la sfera termina fuori di poco. Il canovaccio tattico della gara è chiaro sin da subito con i catalani che fanno la partita ma la compagine basca si chiude bene ed il Barcellona fa fatica a creare occasioni di tal nome. Al 38', però, la squadra di Valverde va ad un passo dal vantaggio con Messi che pennella su punizione ma la sfera si stampa sulla traversa. Trenta secondi dopo altra chance per il Barca con Dembelè che entra in area e apre il piatto ma Pacheco dice di no. Nel finale occasione per i padroni di casa con una bella azione corale che porta al tiro Dembelé ma la sua conclusione si perde sul fondo.

Nell'intervallo Valverde cambia subito inserendo Coutinho per Semedo e al 47' il Barcellona sfiora il vantaggio con Jordi Alba ma Pacheco si oppone col corpo. La compagine catalana non riesce a demolire il muro dell'Alaves ma al 64' sale in cattedra Messi che, al secondo tentativo, batte Pacheco con un calcio di punizione rasoterra che sorprende il portiere ospite, 1-0. Passano due minuti e i catalani vanno ad un passo dal raddoppio sempre con Messi che, in un fazzoletto, pennella col mancino ma la sfera si stampa sul palo. Al 73' ennesima chance per i catalani con Suarez che si presenta davanti a Pacheco ma l'estremo ospite salva i suoi.

Poco più tardi è il turno di Coutinho che, azionato da Messi, calcia da pochi metri ma l'estremo basco dice nuovamente di no. Al minuto 83, però, il brasiliano entra nel tabellino grazie ad un destro secco, dall'interno dell'area, che fredda Pacheco, 2-0. Nel finale c'è spazio per la doppietta di Messi che, servito da Suarez, insacca col mancino, 3-0 e fischio finale. Buona la prima per il Barcellona che comincia con un successo.