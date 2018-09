Premier League - Il Tottenham ospita il Fulham

Debutto casalingo per il Tottenham di Mauricio Pochettino. Seconda giornata di Premier, a Wembley arriva il Fulham di Jokanovic, battuto 2-0 dal Palace nel rettangolo di casa e già con l'acqua alla gola dopo la girandola estiva. Arrivi e partenze, un frullato di movimenti da assorbire rapidamente per mantenere la massima categoria inglese. Discorso diverso in casa Spurs, la scelta di proseguire sulla linea tracciata, di dare fiducia a un organico in grado di recitare da protagonista la scorsa stagione, senza tuttavia staccare il biglietto della gloria. Pochettino non può permettersi ulteriori errori, questa deve essere l'annata della consacrazione, la Premier è obiettivo tangibile, dichiarato. Ottimo impatto, affermazione esterna sul campo del Newcastle, decisivo Dele Alli.

Il Tottenham parte ovviamente favorito nel pomeriggio - fischio d'inizio alle 16, dirige Taylor - ma deve evitare distrazioni talvolta fatali. Formazione collaudata, Dele Alli si muove alle spalle di Kane, con Eriksen a infarcire la mediana di qualità. A destra spazio a Lucas, Sissoko e Dembele, a lungo uomo-mercato, compongono il tandem di mezzo. La spinta in corsia è garantita da Aurier e Davies, Lloris gode della protezione di Davinson Sanchez e Vertonghen - attenzione alle sortite offensive dei due, decisivi su calcio piazzato nella giornata inaugurale.

L'undici di Jokanovic è invece di altro stampo. Sulla carta 4-3-3, in realtà un 4-5-1 con due laterali in grado di ribaltare il campo. Sessegnon e Schurrle hanno passo per sfruttare il recupero palla, devono fornire supporto ai due terzini, Bryan e Christie. Mitrovic è il terminale, a centrocampo si muovono McDonald, Seri e Cairney. Chambers e Le Marchand blindano la porta di Fabri.

Sono 82 i precedenti, 43 le vittorie del Tottenham, solamente 13 quelle del Fulham. Numeri che certificano un'acclarata superiorità, numeri da ribadire tra qualche ora sul nobile prato di Wembley. Spurs per avanzare una candidatura, Fulham per cancellare un approccio negativo.

Le probabili formazioni